Fêtes 2017: Bayonne distribue des foulards géants aux riverains

Cette année pour les fêtes les balcons de la place de la Liberté à Bayonne devraient être remplis de foulards rouges. Pour la première fois la ville distribue gratuitement des foulards géants à tous les riverains de la place.

Embellir l'image des fêtes

L'adjoint à la culture Yves Ugalde explique le souhait de la ville d'embellir encore plus l'image des fêtes " je ne vais pas vous apprendre que les connexions internet se comptent par milliers les soirs d'ouverture et de fermeture, on a bien compris qu'on était sur un vecteur de communication gigantesque et qu'il fallait être au rendez-vous de cette formidable image".

On voyait bien qu'il manquait un peu d'homogénéité - Yves Ugalde

Tous les riverains de la place de la Liberté ont ainsi reçu dans leurs boites aux lettes un courrier de la mairie leur donnant le droit de récupérer au hall Cassin un ou plusieurs foulards rouges pour décorer leur(s) balcon(s). De nombreux riverains prenaient déjà l'initiative de décorer leurs balcons mais la mairie espère ainsi une certaine homogénéité.

Les foulards géants offerts par la mairie de Bayonne © Radio France - Jeanne marie Marco

Foulards à récupérer jusqu'à mercredi

Pour l'instant environ un tiers des bayonnais concernés ont récupéré leurs foulards auprès de la mairie. Yves Ugalde encourage tous les autres à se manifester d'ici mercredi et l'ouverture des fêtes. Les foulards sont à récupérer au hall Cassin sur présentation du courrier de la mairie.

Le hall Cassin est situé le long de la mairie, au 3 Rue Bernède.