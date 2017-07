Fêtes de Bayonne 2017, le programme de la journée d'ouverture (mercredi 26 juillet)

Mercredi 26 juillet, journée d'ouverture pour les Fêtes de Bayonne - édition 2017. Le programme des animations, la météo et les directs proposés par France Bleu Pays Basque, la radio des Fêtes !

Premier jour et journée d'ouverture pour les Fêtes de Bayonne en ce mercredi 26 juillet. La foulée des festayres, le championnat du monde l'omelette aux piments puis surtout le lancer des clés, l'apparition au balcon de la mairie pour le Roi Léon et la mascleta qui sont les moments forts de cette journée. C'est ainsi le départ pour cinq jours de fête à Bayonne jusqu'au 30 juillet, un événement à vivre en direct sur France Bleu Pays Basque, la radio officielle des fêtes.

La météo à Bayonne

Ciel voilé une bonne partie de la journée sur les fêtes de Bayonne mais pas de pluie annoncée avant dimanche. Des éclaircies ce mercredi matin puis un ciel voilé dans l'après-midi et en soirée. Côté températures, de 18 à 24°, de quoi contenter les festayres pour l'ouverture des Fêtes de Bayonne.

Les directs des Fêtes de Bayonne pour France Bleu Pays Basque

C'est le début de ces Fêtes de Bayonne avec la soirée d'ouverture à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque. Dès 19h, Stéphane Claverie, Lucas Rodriguez, Emilie Dekegel et le consultant de la radio des fêtes Olivier Baratchart vous font vivre l’ouverture des fêtes parmi les festayres réunis place de la Liberté. Concert de l’harmonie bayonnaise, lancer des clés, l'apparition du Roi Léon, mascleta et la réaction des invités et people présents dans les salons de la mairie.

Mercredi 26 juillet - journée d'ouverture aux Fêtes de Bayonne

Le lancement des Fêtes de Bayonne avec tout le cérémonial du balcon en fin de journée et le moment tant attendu pour attacher son foulard rouge autour du cou.

9h15–10h15, la Foulée du festayre Txiki, course à pied pour les enfants du pont Henri-Grenet au quai de Lesseps (Saint-Esprit).

9h40–12h30, 18ème Foulée du festayre, course à pied de Biarritz à Bayonne, course des entreprises de la Côte des Basques (Biarritz) au quai de Lesseps (Saint-Esprit)

10h–13h, championnats du monde de l’omelette aux piments, carreau des Halles de Bayonne

11h30–19h, La Nive en fête avec des courses de pirogues

12h–12h30, défilé des jouteurs dans les rues du centre-ville. Départ du carreau des Halles jusqu’à la place de la Liberté

12h30–14h, joutes languedociennes devant l’esplanade du Réduit.

17h–19h, pelote Basque au fronton du Rail Bayonnais.

17h–20h, pelote basque au fronton du stade Jean-Dauger.

18h30–23h, Master des Fêtes de pelote basque au trinquet Jean-Marie Mailharro.

19h - 22h30, émission spéciale de France Bleu Pays Basque pour la soirée d’ouverture des Fêtes de Bayonne

20h, début de la soirée d'ouverture de ces Fêtes de Bayonne, place de le Liberté

20h–21h50 concert de l’Harmonie bayonnaise sur la place de la Liberté

21h50–22h30, cérémonie d’ouverture officielle des Fêtes avec apparition du Roi Léon, lancer des clés et mascleta sur la place de la Liberté

22h30–3h, Pick up pour un grand bal sur la place de la Liberté

22h30–0h, Jazz spirit Swing 64 sur la place de la République

22h30–3h, Dj au carreau des Halles

22h30–3h, place Paul Bert concert de Celtas Cortos puis Dj Bobkat et Mc Yossi

► Fêtes de Bayonne, le dossier France Bleu

► le programme des Fêtes de Bayonne 2017