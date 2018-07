Fêtes de Bayonne 2018, c'est fini !

Par Frédéric Fleurot, France Bleu Pays Basque

On retire son foulard rouge et on range son habit de festayre après 5 jours en blanc et rouge aux Fêtes de Bayonne. Rendez-vous dans un an pour la prochaine édition du 24 au 28 juillet en 2019.