Mercredi 25 juillet, journée d'ouverture pour les Fêtes de Bayonne 2018. Le programme des animations musicales, sportives et festives, la météo et les directs proposés par France Bleu Pays Basque, la radio des Fêtes !

Bayonne, France

Premier jour et journée d'ouverture pour les Fêtes de Bayonne en ce mercredi 25 juillet. La foulée des festayres, le championnat du monde de l'omelette aux piments, les compétitions de pelote basque mais surtout le moment tant attendu qu'est le lancer des clés, l'heure de nouer enfin son foulard rouge autour du cou pour 5 jours de fête à Bayonne jusqu'au 29 juillet, un événement à vivre en direct sur France Bleu Pays Basque, la radio officielle des fêtes.

La météo à Bayonne

De 19 à 26°, avec un belle journée ensoleillé c'est le programma météo pour l'ouverture des Fêtes de Bayonne, de quoi contenter tous les festayres ! Majoritairement sous le soleil d'après les prévisions météo, ces fêtes 2018 risquent d'être cependant humides samedi

Les directs des Fêtes de Bayonne pour France Bleu Pays Basque

Dès 9h David Talec vous fait vivre la foulée du festayre avec la passage des sportifs sur les allées marines. A 11h, on cuisine ensemble pour le championnat du monde d'omelette au piment avec Médéric Bouillon en direct du carreau des Halles. Dès 19h, Stéphane Claverie, Xéxili Foix, Médéric Bouillon et le consultant de la radio des fêtes Olivier Baratchart vous font vivre en direct et en intégralité l’ouverture des fêtes parmi les festayres réunis place de la Liberté. Concert de l’harmonie bayonnaise, lancer des clés, l'apparition du Roi Léon, la mascleta et la réaction des invités et people présents dans les salons de la hôtel de ville de Bayonne.

Mercredi 25 juillet - journée d'ouverture aux Fêtes de Bayonne

L'ouverture des Fêtes de Bayonne avec tout le cérémonial du balcon en fin de journée place de la Liberté et le moment tant attendu pour attacher son foulard rouge autour du cou.