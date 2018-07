Bayonne, France

Samedi aux Fêtes de Bayonne avec la journée des traditions en ce samedi 28 juillet. Les parachutistes du 1er RPIMA sautent sur les fêtes, le Roi Léon se réveille toujours à midi, les vaches coursent les festayres place Paul Bert et le corso défile en soirée.

La météo à Bayonne

Le temps est gris et humide bien qu'assez doux. On reste sous les nuages une grande partie de la matinée avec de petites pluies. Dans l'après-midi c'est à peine mieux, on a par moments des trouées et un temps plus sec. Températures de 17 à 24 degrés

Les directs de France Bleu Pays Basque aux Fêtes de Bayonne

10h/12h30 Tout ce qu’il faut savoir pour passer le meilleur des week-end aux Fêtes de Bayonne en compagnie de Colette Dechaume

17h/19h, Colette Dechaume est dans les rues de Bayonne auprès des festayres

Samedi 28 juillet - journée des traditions

La journée des traditions où plus que jamais la tenue de festayre s'impose pour se balader dans les rues de Bayonne.