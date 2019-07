Fêtes de Bayonne 2019 : direct vidéo de la cérémonie d'ouverture

Ce mercredi soir c'est le top départ pour les Fêtes de Bayonne 2019 et c'est à vivre en direct vidéo : la cérémonie d'ouverture avec l'aubade de l'Harmonie bayonnaise, le lancer des clefs depuis la balcon de l'hôtel de ville et la mascleta.

Bayonne, France

France Bleu vous propose de vivre en direct vidéo la soirée d'ouverture des Fêtes de Bayonne 2019 ce mercredi soir depuis la place de la Liberté. Le concert de l'Harmonie bayonnaise puis la cérémonie officielle, depuis le balcon de la mairie de Bayonne, avec le Prosei, l'arrivée des invités surprises, le lancer des clés et la mascleta, ce feu d'artifice sonore qui clôt la cérémonie.

L'ouverture des Fêtes de Bayonne en direct

Dès 19h et jusqu'à 23h, France Bleu présente une émission spéciale pour l'ouverture des Fêtes de Bayonne 2019. Stéphane Claverie, David Talec et Médéric Bouillon se succèdent à l'antenne pour vous faire vivre cet événement en blanc et rouge.

A partir de 20h30 cette soirée d'ouverture est à suivre en direct vidéo avec le concert de l'Harmonie bayonnaise. Puis dès 21h50 début de la cérémonie officielle qui se déroule sur le balcon de l'hôtel de ville de Bayonne et qui débute par la proclamation du "Prosei", texte en occitan gascon, "Haut ! Vivòsta ! Doblevant ! Baiona, Baiona, qu’ei lo ton dia sacrat, las claus getaràn !" (Allez ! Allez ! Allez ! Bayonne, Bayonne, c’est ton jour sacré, on va jeter les clés !) S’ensuit les personnalités mises à l'honneur et l'arrivée au balcon des invités surprises qui lancent les clés de la ville à la foule permettant aux milliers de festayres massés place de la Liberté de nouer leur foulard rouge autour du cou. C'est la Mascleta, un feu d'artifice sonore (pétarade) qui clôt cette cérémonie.