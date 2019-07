Fêtes de Bayonne 2019 : en direct vidéo le corso lumineux

En direct vidéo et dès 22h30 ce dimanche soir suivez le défilé des 9 chars du corso lumineux des Fêtes de Bayonne 2019. Le thèmatique pour cette édition est les jeux et les jouets.

Bayonne, France

Reporté ce samedi pour cause de pluie, suivez en direct vidéo le corso lumineux des Fêtes de Bayonne ce dimanche soir dès 22h30 juste avant la cérémonie de clôture. Les 9 chars préparés par des associations bayonnaises sont préalablement exposés avant le défilé de 18h à 22h sur le boulevard Alsace-Lorraine. Sur le thème des jeux et des jouets le cortège va s'élancer dès 22h du boulevard Alsace-Lorraine, traverser le pont Saint-Esprit et faire une boucle devant la mairie.

Direct vidéo du corso lumineux des Fêtes de Bayonne dès 22h30 © Radio France - FF

Ce rendez-vous traditionnel depuis leur création des Fêtes de Bayonne en 1932 regroupe 9 chars qui sont confectionnés dans le hangar municipal de Saint-Frédéric. Pour cette édition 2019 des Fêtes de Bayonne le thème du corso lumineux est les jeux et les jouets.