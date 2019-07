Fêtes de Bayonne 2019 : la soirée de clôture en direct vidéo

En direct vidéo et dès 22h30, vivez la dernière soirée des Fêtes de Bayonne 2019 depuis la place de la Liberté avec le corso lumineux et ses 9 chars, le grand feu d'artifice et la cérémonie de clôture en présence de sa majesté des fêtes le Roi Léon.