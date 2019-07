Fêtes de Bayonne 2019 : le programme de la journée d'ouverture (mercredi 24 juillet)

Ce mercredi 24 juillet c'est le top départ pour les Fêtes de Bayonne 2019 avec la journée d'ouverture et sa cérémonie officielle en fin de journée. Le programme des animations musicales, sportives et festives, la météo et les directs proposés par France Bleu Pays Basque, la radio des Fêtes !

C'est l'ouverture et la première journée pour les Fêtes de Bayonne 2019. De nombreuses animations sont proposées aux festayres en ce mercredi 24 juillet. Dans les immanquables il y a la foulée des festayres, le championnat du monde de l'omelette aux piments, le début des compétitions de pelote basque cependant le moment tant attendu est sans aucun doute la cérémonie d'ouverture avec le lancer des clés. C'est ainsi que que les festayres pourront enfin nouer leur foulard rouge autour du cou pour 5 jours de fête à Bayonne jusqu'au 28 juillet.

La météo à Bayonne pour ce mercredi

Chaud pour l'ouverture des Fêtes de Bayonne avec près de 31 degrés et un grand soleil selon les prévisions météo pour ce mercredi. Jeudi est annoncé comme similaire et de la pluie est annoncée pour vendredi. Le week-end est attendu moins chaud et sans goutte d'eau.

Les directs des Fêtes de Bayonne avec France Bleu Pays Basque

Dès 9 heures rendez-vous en direct de la place de la mairie avec Médéric Bouillon et ses invités pour ce début des fêtes. Dans la matinée avec David Talec, notre reporter baladeur, gros plan sur les courageux coureurs de la foulée du festayre puis côté cuisine, au carreau des Halles, rencontre avec les participants du championnat du monde de l'omelette au piment d'Espelette.

De midi à treize heures, émission en basque en direct de la place de la Liberté en compagnie de Jokin Etcheverria. De 17h à 19h, les bons plans, les animations à ne pas manquer, on vous dit tout sur ces Fêtes de Bayonne.

Le soir dispositif spécial dès 19 heures pour suivre en direct l'ouverture officielle de ces Fêtes de Bayonne 2019 avec l'aubade de l'Harmonie Bayonnaise, les invités surprises au balcon de la mairie, le lancer des clés et la mascleta. Stéphane Claverie, David Talec et Médéric Bouillon se succèdent à l'antenne pour cette émission spéciale en blanc et rouge. Cette soirée d'ouverture est également à suivre en direct vidéo depuis la page Facebook de France Bleu Pays Basque.

Le programme de la journée d'ouverture aux Fêtes de Bayonne

Le moment fort de cette première journée à Bayonne c'est la cérémonie d'ouverture avec son cérémonial depuis le balcon de la mairie, place de la Liberté. Bien avant les sportifs auront pu faire la foulée des festayres, jouer à la pelote basque ou au rugby, les plus gourmands se seront retrouver au mondial de l'omelette aux piments d'Espelette... une journée déjà bien dense en blanc et rouge !

Dès 7h30, 20ème Foulée du festayre, course à pied partant de la Côte des Basques à Biarritz pour une arrivée au quai de Lesseps à Bayonne. Différentes épreuves avec la marche du festayre, l'épreuve Handisports, la course de joëlettes, la course des enfants (départ du pont Grenet) et le course du festayre et ses 13 kilomètres

9h-13h, France Bleu Pays Basque est en direct de la mairie pour ce début des Fêtes de Bayonne

9h30 - 13h, la marche des forgerons de Tarnos à Bayonne (arrivée à Saint-Bernard)

10h - 15h, du rugby au stade Belascain. Tournoi des juniors, match 7's et initiation rugby 7's pour tous, match Pays Basque vs Côte Basque et match French Legends vs Chapirons et Archiballs

10h-13h, le Championnat du monde d’omelettes aux piments au Carreau des Halles de Bayonne

13h-18h, “La Nive en fête” avec des courses de pirogues

17h-22h, de la pelote basque - grosse pala au Fronton du stade Jean-Dauger

18h-20h, les 1/2 finales de l'Open de pelote basque du Rail Bayonnais au fronton

18h30-23h, les 1/2 finales du Master des Fêtes au Trinquet Jean-Marie Mailharro

19h-23h, émission spéciale de France Bleu Pays Basque à l'occasion de la soirée d’ouverture des Fêtes de Bayonne

20h, début de la soirée d'ouverture de ces Fêtes de Bayonne 2019 avec l'aubade de l'Harmonie Bayonnaise place de la Liberté

21h50–22h30, cérémonie d’ouverture officielle des Fêtes avec apparition du Roi Léon, les invités surprises au balcon de la mairie, le lancer des clés et la mascleta. Cette ouverture est à suivre en direct vidéo sur la page Facebook de France Bleu Pays Basque

22h30, Orchestre Arpège place de la Liberté

22h- 3h, scène festive avec l'Orchestre Heptagone place Paul-Bert

22h30-minuit, Jazz spirit One Lee Way place de la République

22h30- 3h, Dj set DJ BobKat au Carreau des Halles

Les concurrents de la foulée du Festayre aux Fêtes de Bayonne passent au kilomètre France Bleu © Radio France - FF