Fêtes de Bayonne 2019 : le programme de la journée des traditions (samedi 27 juillet)

Début du week-end au Fêtes de Bayonne avec la journée des traditions en ce samedi. Le programme des animations, les directs de France Bleu et la météo du jour un peu humide

Bayonne, France

Samedi aux Fêtes de Bayonne et début du week-end avec la journée des traditions en ce samedi 27 juillet. Si la météo le permet les parachutistes du 1er RPIMA sautent sur les fêtes, le Roi Léon se réveille toujours à midi, les vaches coursent les festayres place Paul Bert et le corso défile en soirée. Pour vous rendre dans le périmètre des fêtes ce samedi le bracelet Pass Fêtes qui est vert pour l'édition 2019 est nécessaire.

La météo de ce samedi à Bayonne

La journée s'annonce très nuageuse et couverte avec des risques d'averses. Les températures ne devraient pas excéder les 20 degrés.

Les directs de France Bleu Pays Basque aux Fêtes de Bayonne

La radio des fêtes vous accompagne durant ces 5 jours à Bayonne avec des émissions spéciales et des directs depuis les animations proposées aux festayres. Dès 10 heures Colette Dechaume est en blanc et rouge pour cette matinée consacrée aux Fêtes de Bayonne avec à midi le réveil du Roi Léon en direct de la place de la Liberté en direct vidéo depuis notre page Facebook. Le soir, toujours via notre page Facebook, suivez le corso lumineux, le défilé des chars des Fêtes de Bayonne.

Le programme de ce samedi, la journée des traditions

La journée des traditions où plus que jamais la tenue de festayre s'impose pour se balader dans les rues de Bayonne. Si la météo le permet saut en parachute pour le 1er RPIMA, réveil du Roi Léon à midi, le Karikaldi et le corso lumineux en fin de journée.

10h-12h, émission spéciale Fêtes de Bayonne 2019 sur France Bleu Pays Basque

10h-12h, les finales de Pelote basque au fronton du Rail Bayonnais

10h-19h, Dianas et animations musicales au centre ville de Bayonne

10h-minuit, l'Estanquet gascon avec l'Académie gasconne Bayonne Adour rue du Moulin

10h-12h, le défilé de la cour du Roi Léon avec Tipitapa de la place Jacques-Portes à la mairie de Bayonne

10h30-11h15, Qi Gong au Carreau des Halles

10h30, le yoga des Fêtes place de la Liberté pour un réveil en douceur

11h, sauts en parachute sur Bayonne du 1er RPIMA place de la Liberté

11h-13h, les courses de vaches place Paul-Bert

11h-3h, Txosna Gunea des animations proposées par Baionako gaztetxea à la place Patxa

11h - 13h puis 17h - 19h, Halles'Apero avec le Banda best of au carreau des halles

12h, depuis le balcon de la mairie de le réveil du Roi Léon

12h30-14h15, Joteras Voces de Navarra à la Porte d’Espagne

12h30-13h15, chœur basque "Errobi Kanta" place Jacques-Portes

12h30-13h15, chœur basque "Adixkideak" place de la République

13h-16h, animations musicales avec Les Fichus Calotins aux arènes

15h-22h, tournoi de pétanque avenue André-Malraux

16h30-23h, le Karrikaldi des Fêtes de Bayonne, place Jacques-Portes

17h, la cavalcade taurine qui se rend aux arènes part de la rue Bernède

17h-19h, rassemblement de bandas place de la Liberté

17h-19h, les courses de vaches place Paul-Bert

17h-21h, Pelote basque grosse pala et main nue au fronton Jean-Dauger

17h-18h30, concert (a)typique avec le duo pianiste Andoni Agirre et violoncelliste Maitane Sebastian au Temple Protestant

17h-19h, les régates des Fêtes. Courses d’aviron sur la Nive

18h-22h, exposition des chars du Corso sur le boulevard Alsace-Lorraine

18h30, Corrida aux arènes de Bayonne avec 6 toros de Robert Margé pour Curro Díaz, Álvaro Lorenzo et Dorian Canton (Alternative)

19h-3h, scène festive place Paul-Bert avec l'apéro des DJ, Amparanoia puis DJ Peio et Jean Mi

20h-3h, le DJ set au carreau des Halles avec DJ BobKat

20h30-minuit, Jazz spirit place de la République avec Maaj Quartet et Cumbian’Bero

20h30, démonstration de danses latines avec Alaroye sur la scène de la place de la Liberté

21h, le concert d’Alma. aux arènes de Bayonne

22h, le corso lumineux dans les rues de Bayonne

23h-3h, l'Orchestre Aistrika place de la Liberté