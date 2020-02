Fêtes de Bayonne 2020 : le concours des affiches est lancé !

Ca y est le vote est ouvert, il faut choisir quelle sera l'affiche des prochaines fêtes de Bayonne. Depuis plusieurs années, la commission extra-municipale des fêtes de Bayonne organise un concours pour choisir l'affiche qui représentera la nouvelle édition. Ce vendredi, la commission extra-municipale des fêtes de Bayonne a dévoilé les 5 affiches qu'elle a présélectionné parmi les 170 dossiers qu'elle a reçues.

La petite différence, c'est que cette année, en plus des 5 affiches pré-sélectionnés, la commission extra-municipale est allée chercher un artiste Bayonnais pour lui demander de réaliser un projet d'affiche, car très peu de Bayonnais participent à ce concours. Cette année, il s'agit de Michel Padrones, artiste Bayonnais à la retraite. "On fera comme ça chaque année désormais", explique le président de la commission extra-municipales des fêtes de Bayonne Henri Lauqué.

Le vote

Ces donc 6 affiches sont désormais ouvertes au vote des Bayonanis et des Festayre du monde entier. Il est possible de voter au musée Basque où les affiches sont toutes visibles, ou bien sur internet, sur le site de la ville de Bayonne. Le vote est ouvert jusqu'au 8 mars et le résultat sera publié le 10 mars. Le vote de la commission extra-municipale et le vote du public compte respectivement pour 50/50.

L'année dernière, 2000 personnes avaient voté au Musée Basque, quand 10 000 l'avaient fait sur internet.

Les affiches

L'affiche de Alfredo León Mañu - Alfredo León Mañu

L'affiche de Angel Blanco Egoskozabal - Angel Blanco Egoskozabal

L'affiche de Manon Denys - Manon Denys

L'affiche de Marion Deneuville - Marion Deneuville

L'affiche de Sophie Courades - Sophie Courades