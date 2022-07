Fêtes de Bayonne : le programme complet de l'édition 2022

5 jours de fête à Bayonne pour la plus grande joie des festayres

Après 2 ans d'absence pour cause de crise sanitaire, c'est le retour des Fêtes à Bayonne du 27 au 31 juillet qui soufflent en cette année 2022 ses 90 bougies ! Tous les festayres en blanc et rouge ont rendez-vous durant 5 jours avec un programme riche et diversifié.

Les Fêtes de Bayonne, un grand événement à vivre en direct sur France Bleu Pays Basque, la radio officielle des fêtes, qui vous propose de nombreuses heures de direct depuis le cœur de la fête.

Mercredi 27 juillet, la journée d'ouverture

C'est le top départ de l'édition 2022, mais avant de pouvoir nouer leur foulard rouge autour du cou lors de la cérémonie d'ouverture, les festyares ont un programme chargé ! Du sport avec la foulée du festayre et le début des compétitions de pelote basque puis de la gastronomie lors du championnat du monde d'omelette aux piments. Dès 20h, place à la musique avec le concert de l'Harmonie bayonnaise avant la cérémonie d'ouverture attendue pour 21h50 au balcon de la mairie de Bayonne.

Dès 7h15, 21ème foulée du festayre, course à pied partant de la Côte des Basques à Biarritz pour une arrivée place de la liberté à Bayonne. Différentes épreuves au programme avec à 7h15 la marche du festayre, 9h15 handisports, 9h20 course de joëlettes, 9h30 course des enfants, 9h40 la course du festayre et ses 13 kilomètres

9h-13h, France Bleu Pays Basque est en direct de la mairie de Bayonne pour accueillir les participants de la foulée du festayre

10h-13h, le championnat du monde d’omelettes aux piments au Carreau des Halles de Bayonne

10h-18h, “La Nive en fête” avec des courses de pirogues et descentes en paddles

17h-22h, pelote basque - grosse pala au Fronton du stade Jean-Dauger

18h-20h, les 1/2 finales paleta gomme pleine et Open de pelote basque au Fronton du Rail Bayonnais

19h30 - 23h, Master des Fêtes 1/2 finale de pelote basque à main nue au Trinquet Jean Marie Mailharro

19h-23h, émission spéciale de France Bleu Pays Basque à l'occasion de la soirée d’ouverture des Fêtes de Bayonne 2022

20h - 2h, Pintxoak eta Kontzertuak – place Patxa

20h, début de la soirée d'ouverture des Fêtes de Bayonne avec l'Harmonie Bayonnaise et la Tamborrada du Roi Léon place de la Liberté

21h50–22h30, cérémonie d’ouverture officielle des fêtes avec les invités surprises au balcon de la mairie, le lancer des clés et la mascleta. Cette ouverture est à suivre en direct vidéo sur la page Facebook de France Bleu Pays Basque

Pour cette édition 2022, les organisateurs ont prévu un hommage aux soignants en conviant 3 personnes issues du milieu médical et paramédical au balcon. Des bravos sont également prévus pour les joueurs de l'Aviron Bayonnais champions de France de Pro D2 et de retour en Top 14

Pour cette édition 2022, les organisateurs ont prévu un hommage aux soignants en conviant 3 personnes issues du milieu médical et paramédical au balcon. Des bravos sont également prévus pour les joueurs de l'Aviron Bayonnais champions de France de Pro D2 et de retour en Top 14 22h30, Orchestre Heptagone sur la graned scène de la place de la Liberté

22h-3h, scène festive avec Los Marinos des Passo de 22h à minuit suivi d’un MIX spécial Feria avec DJ Peio et DJ Jean Mi de minuit à 3h place Paul-Bert

22h30-minuit, Jazz spirit Swing 64 place de la République

22h30-3h, Eneko Artola & DJ Mixlive au Carreau des Halles

L'Harmonie bayonnaise lors de la cérémonie d'ouverture des Fêtes de Bayonne © Radio France - FF

Jeudi 25 juillet, la journée des enfants

Les enfants sont à l'honneur avec une journée qui leur est dédiée. A midi, l'immanquable rendez-vous est au pied du balcon de la mairie de Bayonne pour assister au premier réveil du Roi Léon. Ensuite la jeunesse est attendue à la Poterne, lieu qui lui est dédié avec de nombreuses animations festives. A ne pas manquer à 11h, pour ce 90ème anniversaire des Fêtes de Bayonne, un concert avec 90 cuivres place de la Liberté.

9h, Dianas de Gaiteros dans le centre-ville

9h-12h, initiation à la pelote basque pour les enfants au Trinquet Jean Marie Mailharro

9h-13h, émission spéciale Fêtes de Bayonne sur France Bleu Pays Basque depuis la place de la Liberté avec le réveil du sa majesté le roi Léon

10h-16h30, jeu de piste en famille (gratuit sur réservation) au Musée Basque

10h-11h30, matinée Choco Yamboun de Betisoak rue Gosse

10h-12h, défilé de la cour du Roi Léon avec Tipitapa de la place Jacques-Portes à la mairie

10h, QI Gong des Fêtes place de la liberté

10h30-12h, défilé Tamborrada et petits géants du Bastion Royal à la mairie avec Besteak

11h, concert des 90 ans avec 90 cuivres sous la direction de François Gonzalez et de Jérôme Capdepont place de la Liberté

11h-13h, Halles’Apero avec les bandas au Carreau des Halles

11h-3h, animations proposées par Baionako gaztetxea Place Patxa - Txosna Gunea

11h15 Encierro txiki (course de toros à roulettes) de la place Paul-Bert à la place Jacques-Portes

12h, le 1er réveil du Roi Léon au balcon de la mairie de Bayonne

12h-18h, la journée des enfants (animations diverses et gratuites) à La Poterne

12h15, Chiquito del toreo place de la Liberté

12h30-13h15, chœurs d'hommes "Pottoroak" place Jacques-Portes

12h30-14h, chœurs basques Buhaminak et Haiz’Egoa place de la République

16h-19h, Fronton du Rail Bayonnais 16h démonstration de pelote à main nue (minime) - 17h démonstration de pelote à main nue (sénior avec la participation d’Esku Pilota) - 18h démonstration de Chistera

16h30-23h, Karrikaldi avec danses et chants basques place Jacques-Portes. Au programme : Leinua Eskola, Kriolinak, Dantzazpi avec Bilaka, Baionan Kantuz - Tuntuna, Karrikadantza avec Otxo

17h, concert (a)typique avec les gaiteros du Roi Léon et la chorale Bestela à la Collégiale Saint-Esprit

17h-19h, courses de vaches (5€) Place Paul-Bert

17h30, concours de lancer d’espadrilles avec Or Konpon Porte d’Espagne

18h-20h, Halles’Apéro avec les bandas au Carreau des Halles

18h30-21h, Fronton Jean-Dauger 18h30 Handi Pelote basque - 20h Chistera Joko Garbi

19h00-23h, tournoi de pétanque Hauts de Bayonne - Avenue André-Malraux

19h30-23h, Master des Fêtes (1/2 finale main nue) au Trinquet Jean-Marie Mailharro

20h30-00h,, Jazz spirit 20h Swingin’Bayonne puis 22h30 Alexander Big Band place de la république

20h3h, place de la Liberté 20h-22h animations bandas puis 22h-3h Orchestre Pick Up

20h-3h, au carreau des Halles 20h-20h30 Zumba avec Zumbaiona puis 20h30-3h : DJ Mix Live

20h30-3h, place Paul-Bert une scène festive 20h30-22h30 Apéro des DJ - 22h30-0h El Gato Negro - 0h-3h : Mix spécial feria DJ Peio et Jean-Mi

La journée des enfants aux Fêtes de Bayonne © Radio France - Oihana Larzabal

Vendredi 26 juillet, la journée des associations

Le jour des associations aux Fêtes de Bayonne avec un large choix d'animations sportives, festives et musicales. Le Triath’drôle des peñas bayonnaises et les courses de vaches de la place Paul Bert sont dans les immanquables du jour ! Côté musique, le concert de Sinsémilia à 22h place de la Liberté.

9h, Dianas de Gaiteros dans le centre-ville

9h-13h, émission spéciale Fêtes de Bayonne sur France Bleu Pays Basque depuis la place de la Liberté

10h-11h30, Matinée Choco Yamboun de Betisoak rue Gosse

10h-0h, Estanquet gascon avec l’académie Gascoune Bayonne Adour au quartier Saint-Esprit (rue du Moulin)

10h-12h, Défilé de la cour du Roi Léon avec Tipitapa de la place Jacques-Portes à la mairie

10h30-11h15, Qi Gong au Carreau des Halles

10h30-13h30, Défilé Tamborrada avec Erro Bat au centre-ville avec un départ porte d'Espagne

10h30 : Yoga des Fêtes pour un réveil en douceur place de la Liberté

11h-13h, Halles'Apero au Carreau des Halles

12h, Le réveil du Roi Léon au balcon de la mairie

12h-16h, le repas des séniors Salle Amestoya

12h30-13h15, chœurs d'hommes Aizkoa place Pasteur

12h30-13h15, chœurs basques Lous Tilholes Place Jacques-Portes

16h-20h, Triath’drôle des peñas bayonnaises au Carreau des Halles

16h30-23h, Karrikaldi place Jacques-Portes. Au programme : concours Makilari, Marilou, Dantzazpi avec Leinua Txaranga, Baionan Kantuz - Tuntuna, Karrikadantza avec Amikuzeko Txaranga

17h, Départ de la rue Bernède de la cavalcade taurine vers les arènes

17h, Concert (a)typique avec le Chœur Xaramela et l'ensemble Txanbezpel à la Synagogue

17h-19h, Courses de vaches (5€) Place Paul-Bert

18h30-21h, Fronton du stade Jean-Dauger Xister Jeuniors (jeunes séniors) puis à 21h Grand Chistera

18h30-21h, Corrida des Fêtes avec les toros de Conde de Mayalde pour Domingo Lopez Chavez, Alejandro Talavante et Tomas Rufos aux arènes Lachepaillet

19h-3h, Scène festive Place Paul-Bert avec un apéritif des Bandas et l'Orchestre Arpège dès 22h30

20h30-0h, Jazz spirit place de la république Maaj Quartet et à 22h30 Herman family Singers

20h-3h, Carreau des Halles Salsa avec Salsa Timbayonne puis DJ set Mixlive

21h-3h, Place de la Liberté Apéritif des DJ’s jusqu'à 22h suivi du concert de Sinsémilia et de DJ Bobkat

le Triath’drôle des peñas bayonnaises aux Fêtes de Bayonne © Radio France - FF

Samedi 27 juillet, la journée des traditions

La journée des traditions avec le saut en parachutes du 1er RPIMA, un nouveau réveil de sa majesté le Roi Léon, des courses de vaches, la corrida, les courses d'avirons, le corso lumineux avec ses 10 chars et le concert de Sergent Garcia.

9h, Dianas de Gaiteros dans le centre-ville

10h-13h, émission spéciale Fêtes de Bayonne sur France Bleu Pays Basque depuis la place de la Liberté

10h-12h, Défilé de la cour du Roi Léon avec Tipitapa de la place Jacques-Portes à la Mairie

10h-12h, Fronton du Rail Bayonnais 10h Finale féminine du tournoi 2022 - 11h Finale 1re Série open Caco Dendary

10h-0h, Estanquet gascon avec l'Académie Gascoune Bayonne Adour rue du Moulin

11h, QI Gong place de la Liberté

11h, Sauts en parachute avec le 1er RPIMa sur la Nive

11h-13h, Courses de vaches (5€) Place Paul-Bert

11h-13h, Halles'Apero avec les Bandas au Carreau des Halles

11h-21h, Fronton du stade Jean-Dauger ½ finales grosse pala nationale B et A

12h-14h, Apéro txaranga Place Patxa

12h, Réveil du roi Léon au balcon de la mairie

12h30-13h15, Chœurs basques avec Errobi Kanta et Chœur Adixkideak Place Jacques-Portes

12h30-13h15 Chœur basque Lauhaizetara Place de la République

12h30-20h, Porte d’Espagne 12h30-14h Jotasde Navarra - 17h-20h30 « Asto Bada » et « frigo » avec l’association Or Konpon

15h-19h, Esplanade Roland-Barthes Biharko Festazaleak (animations dans les peñas pour les ados de 12 à 16 ans)

15h-22h, Tournoi de pétanque Hauts de Bayonne - Avenue André-Malraux

16h-23h, Karrikaldi avec Leinua Konpainia, Jotas de Navarra, Dantzazpi avec Leinua Txaranga, Baionan Kantuz avec Ibaialdekokoro, Karrikadantza avec Kiki Bordatxo

17h, Départ de la rue Bernède pour la cavalcade taurine vers les arènes

17h-18h30, Concert (a)typique avec le Trio Izzarak & Baionako Txistu banda au Temple Protestant

17h-19h, Courses de vaches (5€) Place Paul-Bert

17h-21h, Course d’aviron sur l'Adour des Fêtes de Bayonne entre l’Aviron Bayonnais et la Société Nautique de Bayonne

18h-20h, Halles’Apéro avec les Bandas au Carreau des Halles

18h-22h, Kontzertuak Place patxa

18h-22h, Exposition des chars du Corso Bd Alsace-Lorraine

18h30-21h, Corrida à cheval des Fêtes avec les toros Romão Tenorio pour Sergio Dominguez, Léa Vicens, Guillermo Hermoso De Mendoza aux arènes

19h-3h, Place Paul-Bert 19h Apéro des DJ 22h30 concert de Sergent Garcia 0h-3h : DJ Peio et DJ Jean Mi

20h-3h, Carreau des Halles 20h à 20h30Zumba avec Delphine 20h30-22h30 Eneko Artola 22h30-03h00 : DJ set : DJ Mixlive

20h30-22h : Orchestre Next place de la Liberté

22h : Corso lumineux dans la ville

23h-3h, Orchestre Next place de la Liberté

20h30-0h, Jazz spirit Place de la République Katoum Katoum puis Hirukote à 22h30

Saut en parachutes du 1er RPIMA su rles Fêes de Bayonne © Radio France - FF

Dimanche 28 juillet, la journée de Pampelune

C'est la dernière journée des Fêtes de Bayonne ! Avant la cérémonie de clôture, à minuit place de la Liberté, la finale du masters de pelote basque, de la force basque avec un match Bayonne-Pamplune, le retour du Paquito Chocolatero et le corso lumineux qui vont emmener les festayres jusqu'à la cérémonie de clôture de cette édition anniversaire des Fêtes de Bayonne.

9h, Dianas de Gaiteros dans le centre-ville

10h-13h30, Finale du Masters des Fêtes 2022 au Trinquet Jean-Marie Mailharro

10h-12h, Défilé de la cour du Roi Léon avec Tipitapa de la place Jacques-Portes à la Mairie

10h, départ de la Tamborrada du Roi Léon depuis Besteak à travers les rues de la ville

10h30-12h, Messe des Familles à la Collégiale Saint-Esprit

11h-12h30, Messe des Fêtes à la Cathédrale Sainte-Marie

11h-12h30, Messe des Bandas en l'Eglise Saint-André

11h-13h, Halles'Apero avec les Bandas au Carreau des Halles

11h-13h, départ du défilé officiel des géants, des bandas et des groupes traditionnels Place Saint-André

11h-19h, Apéro BGA, Ziganteak Gaita et Kontzertuak place Patxa

12h, le dernier réveil du Roi Léon de l'édition 2022

15h30, Guinguette de Léon avec Gérard Luc place de la Liberté

15h30-17h30, Force Basque défi Bayonne-Pampelune place Paul-Bert

16h30-18h30, Aqua Soka Tira Baiona avec l’association Euskal Joutes sur la Nive

16h30-23h, Karrikaldi Place Jacques-Portes avec Orai Bat, Botakantu, Dantzazpi avec Orai Bat txaranga, Baionan Kantuz avec Tuntuna et Karrikadantza avec Rita Mutxiko talde

17h, le retour du Paquito Chocolatero au Carreau des Halles

17h30-20h, Halles'Apero avec les Bandas au Carreau des Halles

18h-22h, exposition des chars du Corso Boulevard Alsace-Lorraine

18h-23h, Soirée de la porte d’Espagne avec l’association Haiz Hegoa. 18h les fantaskes - 19h la banda de Cournon et Los Moos

19h, Flash mon festivo militante « Dans et aime qui tu veux » organisé par la Peña Txalaparta rue Jacques-Lafitte

20h-2h: Place Paul-Bert. 20h-0h Orchestre AND puis 0h-2h Mix special Feria Dj Peio et DJ Jean Mi

20h-2h, Carreau des Halles 20h à 20h30 Zumba avec Fanny puis 20h30-2h DJ set Bobkat

20h30-0h, Jazz spirit Big Band Côte Basque Place de la République

20h30-22h : Orchestre Edantza, place de la Liberté

22h, le Corso lumineux et ses 10 chars dans la ville

0h, la cérémonie de clôture des Fêtes de Bayonne, l'aurevoir au Roi Léon et un feu d'artifice

0h30-2h, Orchestre Edantza place de la Liberté

La cérémonie de clôture des Fêtes de Bayonne © Radio France - FF

L'accès aux fêtes de Bayonne est payant du vendredi à 10h au samedi 3h, du samedi 10h au dimanche 3h et le dimanche de 10h à minuit. Les festayres doivent porter le bracelet Pass Fêtes pour rentrer dans la zone. Il peut être acheté pour 10€ (valable du vendredi au dimanche) aux caisses installées à l'entrée du périmètre. Les moins de 16 ans, les résidents Bayonnais et les professionnels travaillant dans le périmètre sécurisé (commerçants, pompiers, forains, etc.) en sont exemptés.