Fêtes de Bayonne 2022 : le programme de la journée de Pamplune (dimanche 31 juillet)

Ultime journée aux Fêtes de Bayonne 2022 avec des muscles lors du défi de force basque entre Bayonne et Pamplune, le retour du paquito chocolatero, le second passage du corso lumineux et la cérémonie de clôture pour terminer cette édition des 90 ans des fêtes.

Le dimanche aux Fêtes de Bayonne demeure la journée de Pampelune, la ville jumelle de Bayonne. L'occasion pour la municipalité d'accueillir un délégation de Pamplonais. Les deux villes s’affrontent lors d’un tournoi de force basque organisé place Paul-Bert de 15h30 à 17h30. Le dimanche est le jour des messes (Messe des Bandas, messe des familles et messes des fêtes). de la finale des Masters de pelote, du défilé officiel des bandas, du second corso lumineux et pour cette édition 2022, du retour du paquito chocolatero.

La journée de Pamplune

Déjà le dernier jour des Fêtes de Bayonne, mais rassurez vous il y a de quoi faire avant de retirer son foulard rouge lors de la cérémonie de clôture. La finale des Masters de pelote de basque, de gros muscles pour le match entre Bayonne et Pampelune lors du défi de force basque. Après 10 ans d'absence le retour du paquito chocolatero et le second corso lumineux rempliront cette belle journée pour les festayres avant de se regrouper place de la Liberté pour saluer le Roi Léon et dénouer les foulards rouges.

Le programme des Fêtes de Bayonne - dimanche 31 juillet

9h, Dianas de Gaiteros dans le centre-ville

10h-13h30, Finale du Masters des Fêtes 2022 au Trinquet Jean-Marie Mailharro

10h-12h, Défilé de la cour du Roi Léon avec Tipitapa de la place Jacques-Portes à la Mairie

10h, départ de la Tamborrada du Roi Léon depuis Besteak à travers les rues de la ville

10h30-12h, Messe des Familles à la Collégiale Saint-Esprit

11h-12h30, Messe des Fêtes à la Cathédrale Sainte-Marie

11h-12h30, Messe des Bandas en l'Eglise Saint-André

11h-13h, Halles'Apero avec les Bandas au Carreau des Halles

11h-13h, départ du défilé officiel des géants, des bandas et des groupes traditionnels Place Saint-André

11h-19h, Apéro BGA, Ziganteak Gaita et Kontzertuak place Patxa

12h, le dernier réveil du Roi Léon de l'édition 2022

15h30, Guinguette de Léon avec Gérard Luc place de la Liberté

15h30-17h30, Force Basque défi Bayonne-Pampelune place Paul-Bert

16h30-18h30, Aqua Soka Tira Baiona avec l’association Euskal Joutes sur la Nive

16h30-23h, Karrikaldi Place Jacques-Portes avec Orai Bat, Botakantu, Dantzazpi avec Orai Bat txaranga, Baionan Kantuz avec Tuntuna et Karrikadantza avec Rita Mutxiko talde

17h, le retour du Paquito Chocolatero au Carreau des Halles

17h30-20h, Halles'Apero avec les Bandas au Carreau des Halles

18h-22h, exposition des chars du Corso Boulevard Alsace-Lorraine

18h-23h, Soirée de la porte d’Espagne avec l’association Haiz Hegoa. 18h les fantaskes - 19h la banda de Cournon et Los Moos

19h, Flash mon festivo militante « Dans et aime qui tu veux » organisé par la Peña Txalaparta rue Jacques-Lafitte

20h-2h: Place Paul-Bert. 20h-0h Orchestre AND puis 0h-2h Mix special Feria Dj Peio et DJ Jean Mi

20h-2h, Carreau des Halles 20h à 20h30 Zumba avec Fanny puis 20h30-2h DJ set Bobkat

20h30-0h, Jazz spirit Big Band Côte Basque Place de la République

20h30-22h : Orchestre Edantza, place de la Liberté

22h, le Corso lumineux et ses 10 chars dans la ville

0h, la cérémonie de clôture des Fêtes de Bayonne, l'aurevoir au Roi Léon et le feu d'artifice final

0h30-2h, Orchestre Edantza place de la Liberté

France Bleu Pays Basque en direct des Fêtes de Bayonne

Durant les 5 jours des Fêtes de Bayonne, France Bleu Pays Basque installe son studio et ses micros place de la Liberté et vous fait vivre les moments forts de cette féria qui souffle cette année ses 90 bougies !

De 10h à 12h : Ainhoa Altuna et Eric Hirschi pour " La journée de jumelage avec Pampelune " depuis la place de la Liberté

11h50 : Le dernier réveil du Roi Léon depuis le balcon de la mairie

12h à 13h : Benoit Etcheverry avec " Herriko Pestak " spécial Fêtes de Bayonne