Fêtes de Bayonne 2022 : le programme de la journée des traditions (samedi 30 juillet)

De nombreuses activités sportives en journée pour ce samedi 30 juillet avec sur l'Adour la course d'aviron entre l’Aviron Bayonnais et la Société Nautique de Bayonne. Pour la pelote basque, les compétitions avancent avec la finale féminine et les ½ finales grosse pala. Et c'est en fin de journée que toute la famille a rendez-vous en compagnie des confettis et des paillettes pour le corso lumineux des fêtes et ses 10 chars décorés et fleuris par les associations bayonnaises.

La journée des traditions aux Fêtes de Bayonne

De quoi s'occuper pour cette journée des traditions qui regroupe des jotas navarraises, la démonstration de sauts en parachute du 1er RPIMa, deux courses de vaches place Paul Bert à 11h et à 17h, le Karrikaldi avec chants et danses basques, la seconde corrida des fêtes aux arènes précédée par sa cavalcade taurine dans les rues de Bayonne, la course d’aviron des Fêtes de Bayonne opposant l’Aviron Bayonnais et la Société Nautique de Bayonne sur l’Adour et le corso lumineux avec ses 10 chars.

Le programme des Fêtes de Bayonne - samedi 30 juillet

Toutes les animations de la journée des traditions au programme des festayres.

9h, Dianas de Gaiteros dans le centre-ville

10h-12h, Défilé de la cour du Roi Léon avec Tipitapa de la place Jacques-Portes à la Mairie

10h-12h, Fronton du Rail Bayonnais 10h Finale féminine du tournoi 2022 - 11h Finale 1re Série open Caco Dendary

10h-0h, Estanquet gascon avec l'Académie Gascoune Bayonne Adour rue du Moulin

11h, QI Gong place de la Liberté

11h, Sauts en parachute avec le 1er RPIMa sur la Nive

11h-13h, Courses de vaches (5€) Place Paul-Bert

11h-13h, Halles'Apero avec les Bandas au Carreau des Halles

11h-21h, Fronton du stade Jean-Dauger ½ finales grosse pala nationale B et A

12h-14h, Apéro txaranga Place Patxa

12h, Réveil du roi Léon au balcon de la mairie de Bayonne

12h30-13h15, Chœurs basques avec Errobi Kanta et Chœur Adixkideak Place Jacques-Portes

12h30-13h15 Chœur basque Lauhaizetara Place de la République

12h30-20h, Porte d’Espagne 12h30-14h Jotas de Navarra - 17h-20h30 « Astobaba eta Frigo » par la peña Or Konpon

15h-19h, Esplanade Roland-Barthes Biharko Festazaleak (animations dans les peñas pour les ados de 12 à 16 ans)

15h-22h, Tournoi de pétanque Hauts de Bayonne - Avenue André-Malraux

16h-23h, Karrikaldi avec Leinua Konpainia, Jotas de Navarra, Dantzazpi avec Leinua Txaranga, Baionan Kantuz avec Ibaialdekokoro, Karrikadantza avec Kiki Bordatxo

17h, Départ de la rue Bernède pour la cavalcade taurine vers les arènes

17h-18h30, Concert (a)typique avec le Trio Izzarak & Baionako Txistu banda au Temple Protestant

17h-19h, Courses de vaches (5€) Place Paul-Bert

17h-21h, Course d’aviron sur l'Adour entre l’Aviron Bayonnais et la Société Nautique de Bayonne

18h-20h, Halles’Apéro avec les Bandas au Carreau des Halles

18h-22h, Kontzertuak Place patxa

18h-22h, Exposition des 10 chars du Corso Bd Alsace-Lorraine

18h30-21h, Corrida à cheval des Fêtes avec les toros Romão Tenorio pour Sergio Dominguez, Léa Vicens, Guillermo Hermoso De Mendoza aux arènes

19h-3h, Place Paul-Bert 19h Apéro des DJ 22h30 concert de Sergent Garcia 0h-3h, DJ Peio et DJ Jean Mi

20h-3h, Carreau des Halles 20h à 20h30 Zumba avec Delphine 20h30-22h30 Eneko Artola 22h30-3h DJ Mixlive

20h30-22h : Orchestre Next place de la Liberté

22h : Corso lumineux dans la ville

23h-3h, Orchestre Next place de la Liberté

20h30-0h, Jazz spirit Place de la République Katoum Katoum puis Hirukote à 22h30

France Bleu Pays Basque en direct des Fêtes de Bayonne

Durant les 5 jours des Fêtes de Bayonne, France Bleu Pays Basque installe son studio et ses micros place de la Liberté et vous fait vivre les moments forts de cette féria qui souffle cette année ses 90 bougies !

De 10h à 12h : David Talec et Eric Hirschi pour " La journée des traditions " depuis la place de la Liberté

11h50 : Le Réveil du Roi Léon commenté en direct par Benoit Etcheverry

12h à 13h : Benoit Etcheverry avec " Herriko Pestak " spécial Fêtes de Bayonne