Fêtes de Bayonne 2023 : le programme des 5 jours de fête en rouge et blanc

À Bayonne, tous les festayres en rouge et blanc ont rendez-vous durant 5 jours et 5 nuits du mercredi 26 au dimanche 30 juillet avec un programme riche et diversifié pour ces fêtes 2023.

Les Fêtes de Bayonne, un grand événement qui est à vivre en direct sur France Bleu Pays Basque, la radio officielle des fêtes, qui vous propose de nombreuses heures de direct depuis le cœur de la fête.

Mercredi 27 juillet, la journée d'ouverture

Journée d'ouverture pour l'édition 2023 des fêtes de Bayonne. Les plus sportifs peuvent faire la foulée du festayre avant d'aller goûter les omelettes aux piments. Vêtus de blanc, c'est dès 20h que vous êtes attendus place de la Liberté pour le concert de l'Harmonie bayonnaise suivi de la cérémonie d'ouverture attendue pour 21h50 au balcon de la mairie de Bayonne.

22ème Foulée du festayre , une course à pied partant de la Côte des Basques à Biarritz pour une arrivée place de la liberté à Bayonne. Départ à 8h15 Handisport, 8h20 course de joëlettes, 8h30 course du festayre (12,8km), 8h30 course des enfants (départ du Pont Henri Grenet) et 9h Marche du festayre. Des points sur ces différentes courses en direct sur France Bleu Pays Basque

avec l’orchestre Pick up, place de la République 22h30-3h, DJ set au Carreau des Halles avec Eneko Artola & DJ Mixlive

L'Harmonie bayonnaise lors de la cérémonie d'ouverture des Fêtes de Bayonne © Radio France - FF

Jeudi 28 juillet, la journée des enfants

Les enfants sont à l'honneur avec cette journée dédiée et de nombreuses animations à La Poterne. Avant, ils seront allés réveiller le roi des fêtes, le Roi Léon !

dans le centre-ville 9h-11h, France Bleu Pays Basque est en direct depuis la place de la Liberté avec un reporter baladeur au plus près des animations organisées ce jeudi et plus particulièrement pour les enfants et les familles

place Paul Bert avec 20h30-0h l'orchestre Miami puis 0h-3h Mix spécial feria 22h30-3h, bal avec l’orchestre ADN Place de la République

Le réveil du roi léon aux Fêtes de Bayonne © Radio France - FF

Vendredi 29 juillet, la journée des associations

Le jour des associations aux Fêtes de Bayonne avec toujours un grand choix d'animations dont les courses de vaches de la place Paul Bert. Côté musique, c'est le Collectif Métisse qui est sur la scène de la place de la Liberté à 22h.

s dans le centre-ville 9h-11h, France Bleu Pays Basque est en direct depuis la place de la Liberté pour vous présenter les incontournables de la journée

avec Tipitapa de la place Jacques-Portes à la mairie 10h, le yoga des Fêtes place de la Liberté

Place de la République 23h30, DJ Bobkat place de la Liberté

Les courses de vaches place Paul Bert à Bayonne © Radio France - Jeanne marie Marco

Samedi 30 juillet, la journée des traditions

La journée des traditions avec le saut en parachutes du 1er RPIMA, des courses de vaches, la corrida, le Karrikaldi, le corso lumineux avec ses 10 chars et le concert de Willis Drumond.

dans le centre-ville 9h, Open des Fêtes de Bayonne au Makila Bassussary

dans les rues de Bayonne sur le thème des 30 ans de l’académie du chocolat 23h30, Orchestre Edantza place de la Liberté

les parachutistes du 1er RPIMA sautent sur les Fêtes de Bayonne © Radio France

Dimanche 31 juillet, la journée de Pampelune

C'est la dernière journée des Fêtes de Bayonne ! Avant la cérémonie de clôture, à minuit place de la Liberté, la finale du masters de pelote basque, de la force basque avec un match Bayonne-Pamplune, et le corso lumineux qui vont emmener les festayres jusqu'à la cérémonie de clôture de cette édition 2023 des Fêtes de Bayonne.