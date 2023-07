Fêtes de Bayonne 2023 : le programme du samedi 29 juillet, la journée des traditions

Début du week-end à Bayonne où il faut avoir son bracelet pour pénétrer dans le périmètre des fêtes. Les festayres en blanc et rouge ont encore un programme riche et diversifié pour ce samedi 29 juillet, et ce, malgré des risques d'averses.

La météo aux Fêtes de Bayonne

Ce samedi 29 juillet est une journée où les nuages s'invitent à la fête... Le matin, ciel très nuageux à couvert avec un risque pour quelques gouttes. Températures de 19 degrés montant à 24 l'après-midi où le ciel reste très nuageux avec possibilités d'averses. En soirée, les nuages comment à s'estomper. Le mercure redescend vers les 20 degrès.

Samedi 29 juillet, la journée des traditions

La journée des traditions avec le saut en parachutes du 1er RPIMA, des courses de vaches, la corrida, le Karrikaldi et le corso lumineux avec ses 10 chars.

8h30-3h, Mouss’Roll , animations diverses, concerts et restauration à la porte de Mousserolles

, animations diverses, concerts et restauration à la porte de Mousserolles 9h, Dianas de Gaiteros dans le centre-ville

dans le centre-ville 9h, Open des Fêtes de Bayonne au Makila Bassussary

au Makila Bassussary 10h-12h, défilé de la cour du Roi Léon avec Tipitapa de la place Jacques-Portes à la Mairie

avec Tipitapa de la place Jacques-Portes à la Mairie 10h, Finale féminine du tournoi 2023 puis 11h, Finale 1re Série open Caco Dendary au Fronton du Rail Bayonnais

puis 11h, Finale 1re Série open Caco Dendary au Fronton du Rail Bayonnais 10h, QI Gong place de la Liberté

place de la Liberté 10h-0h, Estanquet gascon avec l'Académie gascoune Bayonne Adour au 4 rue du Moulin

avec l'Académie gascoune Bayonne Adour au 4 rue du Moulin 11h, sauts en parachute avec le 1er RPIMa

avec le 1er RPIMa 11h-13h, courses de vaches (5€) Place Paul-Bert

(5€) Place Paul-Bert 12h, le réveil du Roi Léon depuis le balcon de la mairie

depuis le balcon de la mairie 12h-14h, Apéro Txaranga Place Patxa

Place Patxa 12h30, Chœur Adixkideak Place Jacques-Portes

Place Jacques-Portes 12h30, Chœur Errobi Kanta Place Pasteur

Place Pasteur 12h30, Jotas de Navarra et Krexala k Porte d’Espagne

k Porte d’Espagne 15h-22h, Tournoi de pétanque (inscription à partir de 14h) Hauts de Bayonne - Avenue André-Malraux)

(inscription à partir de 14h) Hauts de Bayonne - Avenue André-Malraux) 15h-3h, Kontzertuak/concerts avec Mairu, Sobre mi gata, Dingwash, La Tapodora Place Patxa

avec Mairu, Sobre mi gata, Dingwash, La Tapodora Place Patxa 17h, Anje Duhalde et Xutik avec l’association Or Konpon Porte d'Espagne

avec l’association Or Konpon Porte d'Espagne 16h30, ½ finale grosse pala nationale B puis 18h, ½ finale grosse pala nationale A au Fronton du stade Jean-Dauger

nationale B puis 18h, ½ finale grosse pala nationale A au Fronton du stade Jean-Dauger 16h30-23h, Karrikaldi Place Jacques-Portes

Place Jacques-Portes 17h, départ de la cavalcade taurine vers les arènes Rue Bernède

vers les arènes Rue Bernède 17h, concert (a)typique avec le Trio Izzarak & Baionako Txistu banda au temple protestant

avec le Trio Izzarak & Baionako Txistu banda au temple protestant 17h-19h, courses de vaches (5€) place Paul Bert

(5€) place Paul Bert 17h30, course d’aviron des Fêtes de Bayonne entre l’Aviron Bayonnais et la Société Nautique de Bayonne Sur l’Adour

des Fêtes de Bayonne entre l’Aviron Bayonnais et la Société Nautique de Bayonne Sur l’Adour 18h-20h, Halles’Apéro avec les Bandas au Carreau des Halles

avec les Bandas au Carreau des Halles 18h-22h, Exposition des chars du Corso sur le boulevard Alsace-Lorraine

sur le boulevard Alsace-Lorraine 18h30, Corrida à cheval des Fêtes avec Miguel Moura, Léa Vicens, Guillermo Hermoso De Mendoza aux arènes

des Fêtes avec Miguel Moura, Léa Vicens, Guillermo Hermoso De Mendoza aux arènes 19h-22h, soirée Salsa avec Salsa Timbayonne Place de la République

avec Salsa Timbayonne Place de la République 19h-3h, scènes festives place Paul Bert avec à 19h l'apéro des DJ, 22h concert du Trottoir, 23h30 Mix spécial féria

place Paul Bert avec à 19h l'apéro des DJ, 22h concert du Trottoir, 23h30 Mix spécial féria 20h-3h, Carreau des Halles avec Zumba proposée par Fanny, 20h30 DJ Nerjax et DJ Mixlive

proposée par Fanny, 20h30 DJ Nerjax et DJ Mixlive 20h30, Orchestre Edantza place de la liberté

place de la liberté 22h, défilé du Corso lumineux dans les rues de Bayonne sur le thème des 30 ans de l’académie du chocolat

dans les rues de Bayonne sur le thème des 30 ans de l’académie du chocolat 23h30, Orchestre Edantza place de la Liberté

France Bleu Pays Basque en direct des Fêtes de Bayonne

10h-12h : début de week-end aux fêtes de Bayonne . Tout savoir pour " La journée des traditions ", émission en direct depuis la place de la Liberté en compagnie de Lucas Aizpurua et Jean-Claude Mailly

. Tout savoir pour " La journée des traditions ", émission en direct depuis la place de la Liberté en compagnie de Lucas Aizpurua et Jean-Claude Mailly 12h : le réveil du Roi Léon en direct

en direct 12h-13h : magazine en basque spéciale " Fêtes de Bayonne ", Baionalo bestak c'est l’ambiance des Fêtes en Euskaraz avec Xexili Foix

