Fêtes de Bayonne: 3 oreilles lors de la corrida à cheval

Des arènes copieusement garnies mais du bétail décevant. La première corrida de la temporada Bayonnaise s'est déroulée ce samedi sous un grand soleil.Bilan: 3 oreilles coupées, dont deux pour le seul Joao Moura. Rien pour la Française Léa Vicens qui a peiné lors de la mise à mort du betail.

Pas loin de 6000 spectateurs ( pour un potentiel de 10 000 places) ce samedi soir dans les arènes de Bayonne à l'occasion de la première corrida de la saison taurine. Une corrida à cheval avec du betail décevant de Rosa Rodriguez. Il a fallu attendre la mi parcours pour que le public sorte de sa torpeur. L' Espagnol Pablo Hermoso de Mendoza s'est montré très a son avantage à son second adversaire plus mobile que le précédant. Il coupe une oreille méritée. Le jeune Portugais Joao moura a pour sa part soulevé l’enthousiasme de la foule grâce à une prestation de haute volée et grâce à une cavalerie de haut vol. 2 oreilles lui ont été attribuées sous les applaudissements des aficionados venus dans les arènes avant de retrouver le centre ville toujours en fête.

Léà Vicens plombe sa prestation à la mort

La déception de la soirée est venue de la française Lée Vicens qui à elle seule remplie pourtant les arènes de toute la France.La Nîmoise de 32 ans, toute de gris vêtue, a pourtant montré de jolies choses surtout à son second adversaire plus coopérant que le premier. Mais une fois encore léa vicens a été incapable de tuer correctement.Si le public ne lui en a pas tenu grief la jeune femme quitte Bayonne les mains vides.