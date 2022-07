Fêtes de Bayonne : bracelet, périmètre des fêtes, parkings, bus... les infos pratiques pour les festayres

Du changement cette année principalement au niveau du stationnement des bus et des voitures. Les bracelets à 10 euros sont à retirer en grande surface, bureau de tabac ou mairie et seront également disponible dans une des sept caisses pendant les fêtes. Le budget sécurité n'a jamais été aussi haut.

J-2 avant le lancement des 90e fêtes de Bayonne. Elles commencent ce mercredi 27 juillet, notamment par la foulée des festayres et le championnat du monde d'omelette aux piments. France Bleu Pays Basque vous donne toutes les infos pratiques à deux jours de ce grand retour des fêtes, après deux années blanches.

Les grandes surfaces prêtent leurs parkings

C'est une nouveauté : le BAB 2 et Ametzondo Ikea vont mettre à disposition 400 places de leur parking, le Leclerc de Bayonne Nord 200 et le Carrefour de Tarnos pourrait aussi rejoindre le mouvement. Depuis les centres commerciaux, les festayres devront ensuite prendre le tram-bus (ou la navette pour Ikea) pour rejoindre la fête. Les agents de sécurité des enseignes seront sur place avec des éthylotests, fournis par la mairie, pour vous en distribuer avant que vous ne repreniez la route.

Deux points de rendez-vous pour les bus

La place des Basques ne sera pas envahie de cars et de navettes comme les années précédentes. Pour fluidifier la circulation, les bus en provenance d'Arbonne, Ahetze, Ascain, Cambo-les-Bains, Espelette, Guiche, Hasparren, Lahonce, Larceveau, Mauléon, Sare, St-Esteben, St-Jean-Pied-de-Port, St-Palais, St-Pée-sur-Nivelle et Urt se gareront sur le quai de Lesseps, sur la rive droite de l'Adour. Ceux pour Anglet, Arcangues, Bassussarry, Bayonne, Biarritz, Bidart, Boucau, Mouguerre, Ondres, Tarnos, St-Martin de Seignanx, St-Pierre d’Irube et Villefranque restent place des Basques.

Une inconnue persiste encore : les syndicats de chauffeurs de bus du réseau Txik Txak menacent de faire grève pendant les fêtes. Ils doivent rencontrer la direction de la compagnie Keolis ce lundi.

Le périmètre des fêtes reste le même

Les festivités se dérouleront, comme d'habitude, dans le Grand Bayonne, le Petit Bayonne et le Quartier Saint-Esprit. C'est à dire à l'intérieur du périmètre de l'Adour et des remparts. En revanche à partir de 11h et jusqu'à 7h le lendemain, les automobilistes ne pourront pas circuler dans un périmètre plus élargi, allant jusqu'aux allées Paulmy et au stade Jean Dauger. Les camping-cars sont interdits dans la ville et seront systématiquement enlevés si besoin. À l'intérieur du périmètre des fêtes, aucune voiture garée ne sera tolérée hors d'un parking souterrain, dans une rue par exemple.

Un budget sécurité au plus haut

Le budget sécurité est évalué à 1,3 million d'euros cette année, bien plus que les 700 000 euros environ d'il y a 3 ans. C'est pour cette raison, avance la mairie, que le bracelet destiné aux non-bayonnais est en augmentation, à 10 euros au lieu de 8. Pour rappel, la fête reste accessible gratuitement le mercredi et le jeudi. Vous pouvez d'ores et déjà aller chercher un bracelet dans une grande surface, à la mairie ou dans un bureau de tabac. Sept caisses seront également installées le long des remparts pendant les cinq jours de fêtes. Si vous habitez Bayonne, n'oubliez pas votre pièce d'identité et un justificatif de domicile pour obtenir le pass gratuitement.

"C'est devenu exorbitant, c'est sûr !" estime l'adjoint à la sécurité à la ville de Bayonne, Christian Millet-Barbé Copier