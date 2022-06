Fêtes de Bayonne : comment obtenir un bracelet pass "Pass Fêtes" ?

Gratuit ou payant, le bracelet sera nécessaire pour participer aux Fêtes de Bayonne. Elle se tiendront la dernière semaine de juillet, du mercredi 27 au dimanche 31 inclus. Pass obligatoire pour le week-end. Un droit d’accès de dix euros qui permet de financer, pour partie, le dispositif de sécurité mis en place. Comme en 2019, les Bayonnais sont exemptés et peuvent retirer leur bracelet « Pass Fêtes » depuis le lundi 20 juin grâce à un nouveau partenariat avec la Poste.

Un droit d’accès de dix euros, en augmentation cette année (tarif unique et payable une seule fois) sera exigible et matérialisé par un bracelet « Pass fêtes », à porter au poignet, pour entrer dans le périmètre des Fêtes de Bayonne :

du vendredi 29 juillet 10h jusqu’au samedi 30 juillet 3h ;

du samedi 30 juillet 10h jusqu’au dimanche 31 juillet 3h ;

le dimanche 31 juillet de 10h à minuit.

Un certain nombre de cas d’exemptions ont été prévus : résidents de la commune, secouristes, agents de sécurité, enfants de moins de 16 ans, professionnels bayonnais exerçant leur activité dans le périmètre, certains acteurs de la Fête. Ils devront néanmoins être munis d’un bracelet gratuit s’ils ne peuvent pas être identifiés en tant que tels (agents en tenue, par exemple).

Comment obtenir un bracelet ?

Les résidents de la commune pourront obtenir des bracelets, en nombre égal à ceux des personnes constituant leur foyer, enfants à charge de plus de 16 ans et de moins de 25 ans compris, sur présentation des justificatifs suivants

carte nationale d’identité ou autre pièce d’identité avec photographie ;

justificatif de domicile de moins de trois mois (facture de gaz, électricité, eau, quittance de loyer des bailleurs sociaux ou agences immobilières...) ;

livret de famille pour les enfants à charge.

La distribution aux Bayonnais

Cette année, pour anticiper encore davantage le retrait de bracelet gratuit un accord de partenariat a été conclu avec La Poste. Dès le lundi 20 juin et jusqu’au samedi 30 juillet midi, les trois bureaux de Poste de Bayonne pourront remettre les bracelets, dans les mêmes conditions que dans les points de retrait municipaux.

Dans les 3 bureaux de poste de Bayonne (18 boulevard Alsace-Lorraine, 11 rue Jules-Labat, rue de la nouvelle poste en direction des allées Marines) du 20 juin au 30 juillet 2022.

(18 boulevard Alsace-Lorraine, 11 rue Jules-Labat, rue de la nouvelle poste en direction des allées Marines) du 20 juin au 30 juillet 2022. En ligne avec envoi postal du 20 juin au 20 juillet (frais d’affranchissement en supplément).

du 20 juin au 20 juillet (frais d’affranchissement en supplément). Dans les 3 sites municipaux du 4 au 22 juillet : Hôtel de Ville, avenue du Maréchal Leclerc, Espace Socio Culturel Municipal Bayonne, 26 Place des Gascons et Maison des associations, 11 allée de Glain. Ouverts tous les jours sauf les samedis, dimanches et le 14 juillet, de 9h à 19h (de 13h à 19h le lundi 4 juillet).

Il est à noter qu’il est possible de commander des bracelets payants en ligne, pour les parents ou les amis, et de les faire envoyer par La Poste (frais d’affranchissement en prévoir en supplément). La date limite de la commande est le mercredi 20 juillet à minuit. Tous les détails et cas particuliers, comme pour les professionnels qui exercent leur activité dans le périmètre du centre-ville de Bayonne, sont détaillés en ligne sur le site internet des Fêtes de la Ville de Bayonne (fetes.bayonne.fr).