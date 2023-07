Fêtes de Bayonne : Des stages d'initiation aux mutxiko pour le Karrikaldi.

Pour préparer au mieux les Fêtes de Bayonne , l’association Orai Bat , a proposé toute la semaine une initiation aux mutxiko. Au total, une cinquantaine de personnes ont pratiqué cette danse sociale et traditionnelle du territoire, jeudi 20 juillet. "Je suis basque, mais c'est la première fois que je fais ça et ce n'est pas du tout rigolo d'ailleurs parce que c'est très difficile. Je vais persister !" avoue Maritxu.

Depuis lundi, 300 personnes ont participé aux séances d'Orai Bat. © Radio France - Adrien Michaud

Un instant de convivialité

Ces mutxiko sont des moments de partages qui permettent de transmettre et de sauvegarder la culture basque. " Là on vient de faire zazpi jauziak (les 7 sauts), c'est la base des mutxiko et des jauziak, donc on va retrouver ça dans toutes les danses" raconte Eztibalitz, danseuse de 16 ans qui pratique les mutxiko depuis plus de 10 ans. "En apprenant la danse basque, on maintient la culture, donc je trouve ça très important d'apprendre et de se renseigner" ajoute-t-elle.

Un discours partagé par Ludivine : "Ce n'est pas seulement une danse. C'est toute une culture et je pense que c'est indispensable de faire perdurer ces traditions."

Une répétition en vue des Fêtes de Bayonne qui commencent mercredi prochain, alors pas question de prendre ça à la légère. "Je suis ici, pour apprendre les vrais pas et de la bonne manière. Les touristes regardent souvent ce que les danseurs font. Donc, je n'ai pas envie d'apprendre n'importe quoi et de montrer n'importe quoi. Au moins, avec l'association Orai Bat, je suis certaine que j'apprends les bons mouvements" explique Nathalie.

Même si les mutxiko sont ancrés dans le paysage basque, les locaux aussi veulent parfaire leur technique. "J'ai grandi au Pays basque, mais je n'ai pas eu l'occasion auparavant d'apprendre les mutxiko. Donc on va essayer de pratiquer maintenant et après on va d'approfondir pendant les fêtes de Bayonne" dépeint Nicolas la sueur au front.

Et puisque les Fêtes arrivent à grands pas, ce vendredi 21 juillet, une répétition générale en vue du Karrikaldi des Fêtes, a lieu à 19h, place Jacques-Portes à Bayonne.