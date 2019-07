Fêtes de Bayonne : direct vidéo le réveil du Roi Léon

Bayonne, France

Après une apparition mercredi soir au balcon de la maire de Bayonne lors de la soirée d'ouverture, ce jeudi midi se déroule le premier réveil de sa majesté des Fêtes de Bayonne le roi Léon. Attendu par les petits et les grands qui se retrouvent en nombre place de la Liberté, le réveil du Roi Léon est l'un des moments forts de cette journée des enfants. En préambule de cette cérémonie la cour du monarque arrive sur le parvis de l'hôtel de ville avec les gaiteros du roi. On retrouve les géants que sont le chocolatier, la gouvernante, le fou, le médecin, le maréchal et enfin la favorite.

