Fêtes de Bayonne 2022 : le programme de la journée des enfants (jeudi 28 juillet)

Après la première nuit aux Fêtes de Bayonne, c’est la journée dédiée aux enfants. Avant de vous rendre sur place n'oubliez pas de réviser les paroles de la chanson du Roi Léon et chauffez-vous la voix car près 2 années sans fêtes, il va falloir avoir de l'énergie pour réveiller sa majesté des fêtes "Debout, debout, debout Léon ".

La journée des enfants aux Fêtes de Bayonne

Petits et grands attendent tous avec impatience le 1er réveil de ces fêtes pour le Roi Léon. Les jeunes festayres ont également rendez-vous à la Poterne où différentes animations leurs sont proposées.

2 immanquables côté musique pour cette journée du 28 juillet avec, à 11h place de la Liberté, le concert des 90 ans des Fêtes de Bayonne avec 90 cuivres sous la direction de François Gonzalez et de Jérôme Capdepont. Dans un autre style, à 22h30, la scène de la place Paul Bert accueille El Gato Negro.

Côté sport, c'est le suite des compétitions de pelote basque et de manière plus insolite, Or Konpon organise son désormais traditionnel lancer d'espadrilles Porte d'Espagne à 17h30.

concours du Pays Basque de lancer d'espadrille lors des Fêtes de Bayonne © Radio France

Le programme des Fêtes de Bayonne - jeudi 28 juillet

En détails, les animations de la journée pour les enfants aux Fêtes de Bayonne de 9h à 3h du matin.

9h, Dianas de Gaiteros dans le centre-ville

9h-12h, initiation à la pelote basque pour les enfants au Trinquet Jean Marie Mailharro

10h-16h30, jeu de piste en famille (gratuit sur réservation) au Musée Basque

10h-11h30, matinée Choco Yamboun de Betisoak rue Gosse

10h-12h, défilé de la cour du Roi Léon avec Tipitapa de la place Jacques-Portes à la mairie

10h, QI Gong des Fêtes place de la liberté

10h30-12h, défilé Tamborrada et petits géants du Bastion Royal à la mairie avec Besteak

11h, concert des 90 ans avec 90 cuivres sous la direction de François Gonzalez et de Jérôme Capdepont place de la Liberté

11h-13h, Halles’Apero avec les bandas au Carreau des Halles

11h-3h, animations proposées par Baionako gaztetxea Place Patxa - Txosna Gunea

11h15 Encierro txiki (course de toros à roulettes) de la place Paul-Bert à la place Jacques-Portes

12h, le 1er réveil du Roi Léon au balcon de la mairie de Bayonne

12h-18h, la journée des enfants (animations diverses et gratuites) à La Poterne

12h15, Chiquito del toreo place de la Liberté

12h30-13h15, chœurs d'hommes "Pottoroak" place Jacques-Portes

12h30-14h, chœurs basques Buhaminak et Haiz’Egoa place de la République

16h-19h, Fronton du Rail Bayonnais 16h démonstration de pelote à main nue (minime) - 17h démonstration de pelote à main nue (sénior avec la participation d’Esku Pilota) - 18h démonstration de Chistera

16h30-23h, Karrikaldi avec danses et chants basques place Jacques-Portes. Au programme : Leinua Eskola, Kriolinak, Dantzazpi avec Bilaka, Baionan Kantuz - Tuntuna, Karrikadantza avec Otxo

17h, concert (a)typique avec les gaiteros du Roi Léon et la chorale Bestela à la Collégiale Saint-Esprit

17h-19h, courses de vaches (5€) Place Paul-Bert

17h30, concours de lancer d’espadrilles avec Or Konpon Porte d’Espagne

18h-20h, Halles’Apéro avec les bandas au Carreau des Halles

18h30-21h, Fronton Jean-Dauger 18h30 Handi Pelote basque - 20h Chistera Joko Garbi

19h00-23h, tournoi de pétanque Hauts de Bayonne - Avenue André-Malraux

19h30-23h, Master des Fêtes (1/2 finale main nue) au Trinquet Jean-Marie Mailharro

20h30-00h,, Jazz spirit 20h Swingin’Bayonne puis 22h30 Alexander Big Band place de la république

20h3h, place de la Liberté 20h-22h animations bandas puis 22h-3h Orchestre Pick Up

20h-3h, au carreau des Halles 20h-20h30 Zumba avec Zumbaiona puis 20h30-3h : DJ Mix Live

20h30-3h, place Paul-Bert une scène festive 20h30-22h30 Apéro des DJ - 22h30-0h El Gato Negro - 0h-3h : Mix spécial feria DJ Peio et Jean-Mi

France Bleu Pays Basque en direct des Fêtes de Bayonne

Durant les 5 jours des Fêtes de Bayonne, France Bleu Pays Basque installe son studio et ses micros place de la Liberté et vous fait vivre les moments forts de cette féria qui souffle cette année ses 90 bougies !