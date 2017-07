Fêtes de Bayonne, la soirée de clôture en images

Les foulards rouges sont enlevés, c'est donc bel et bien terminé pour les Fêtes de Bayonne. Retour en images sur la soirée de clôture de cette édition 2017.

5 soirées aux Fêtes de Bayonne et donc soirée de clôture avec le défilé des chars du corso lumineux, la banda qui fait chanter tous les festayres, le départ du Roi Léon et le feu d'artifice final de cette édition 2017 des Fêtes de Bayonne. Et comme l'a dit Arnaud, le secrétaire particulier de sa majesté "Vive les Fêtes de Bayonne 2018 !"

Le défilé des chars du corso lumineux © Radio France

le balcon de la mairie de Bayonne avec tous les officiels © Radio France

les festayres chantant la Peña Baiona © Radio France

Jeune festyare aux Fêtes de Bayonne © Radio France - MV

les festayres place de la Liberté pour la cérémonie de clôture des Fêtes de Bayonne © Radio France - MV

au revoir Léon, à l'année prochaine ! © Radio France - MV

le feu d'artifice des Fêtes de Bayonne © Radio France

Le Roi Léon jette un œil au feu d'artifice ! © Radio France