Fêtes de Bayonne 2022 : le programme de la journée d'ouverture (mercredi 27 juillet)

Très attendu des festayres, c'est le grand retour des Fêtes de Bayonne ce mercredi 27 juillet avec la journée d'ouverture. La tenue blanche et le foulard rouge sont ressortis de l'armoire pour cette édition 2022 qui est celle du 90ème anniversaire des fêtes : 1932-2022. Pour ces 5 jours que vous allez vivre à votre rythme et à votre goût, France Bleu Pays Basque vous accompagne avec différentes émissions en direct, la météo aux fêtes, le programme des animations du jour et une sélection des immanquables.

La journée d'ouverture

C'est sans aucun doute l'incontournable de cette première journée : la cérémonie d'ouverture. L'ensembles des festayres est attendu à partir de 20h place de la Liberté pour assister au concert de l’Harmonie bayonnaise et la Tamborrada du Roi Léon. 21h50 marque le début de la cérémonie d’ouverture officielle des Fêtes de Bayonne avec les invités au balcon de la mairie. L'équipe organisatrice a décidé de mettre à l'honneur et rendre un hommage aux soignants en conviant 3 personnes issues du milieu médical et paramédical au balcon de l'Hôtel de ville. Les rugbymen de l'Aviron Bayonnais sont aussi de la fête après la remontée du club en Top 14 de rugby. Avec le lancer des 3 clés de la ville et la mascleta, ce feu d'artifice pétarade, il sera grand temps de nouer son foulard rouge autour du cou.

Cette cérémonie d'ouverture est à suivre en direct vidéo sur la page Facebook de France Bleu Pays Basque

Le programme des Fêtes de Bayonne - mercredi 27 juillet

Foulée du festayre avec cette année son arrivée à la marie de Bayonne, courses de pirogues sur la Nive et début des compétitions de pelote basque pour les activités sportives. Côté cuisine, c'est le Championnat du Monde d'Omelettes aux piments. Enfin pour faire la fête et danser, il y en a pour tous les goûts en passant d'un podium à l'autre, d'une place à l'autre.

La Foulée du festayre de la Côte des Basques à Biarritz à la maire de Bayonne © Radio France - Suzanne Shojaei

La 21ème foulée du festayre, course à pied partant de la Côte des Basques à Biarritz pour une arrivée place de la liberté à Bayonne. 7h15 la marche du festayre, 9h15 handisports, 9h20 course de joëlettes, 9h30 course des enfants, 9h40 la course du festayre et ses 13 kilomètres

10h-13h, le championnat du monde d’omelettes aux piments au Carreau des Halles de Bayonne

10h-18h, “La Nive en fête” avec des courses de pirogues et descentes en paddles

17h-22h, pelote basque - grosse pala au Fronton du stade Jean-Dauger

18h-20h, les 1/2 finales paleta gomme pleine et Open de pelote basque au Fronton du Rail Bayonnais

19h30 - 23h, Master des Fêtes 1/2 finale de pelote basque à main nue au Trinquet Jean Marie Mailharro

20h - 2h, Pintxoak eta Kontzertuak – place Patxa

20h, début de la soirée d'ouverture des Fêtes de Bayonne avec l'Harmonie Bayonnaise et la Tamborrada du Roi Léon place de la Liberté

21h50–22h30, cérémonie d’ouverture officielle des Fêtes de Bayonne avec les invités au balcon de la mairie, le lancer des clés et la mascleta.

22h30, Orchestre Heptagone sur la grande scène de la place de la Liberté

22h-3h, scène festive place Paul Bert avec Los Marinos des Passo de 22h à minuit suivi d’un MIX spécial Feria avec DJ Peio et DJ Jean Mi de minuit à 3h

22h30-minuit, Jazz spirit Swing 64 place de la République

22h30-3h, Eneko Artola & DJ Mixlive au Carreau des Halles

France Bleu Pays Basque en direct des Fêtes de Bayonne

Durant les 5 jours des Fêtes de Bayonne, France Bleu Pays Basque installe son studio et ses micros place de la Liberté et vous fait vivre les moments forts de cette féria qui souffle cette année ses 90 bougies !

La foulée du festayre, de 9h à 11h, avec des points de direct au départ de la Côte des Basques, devant les locaux France Bleu Pays Basque (allées Marines) et à l’arrivée devant la mairie de Bayonne avec les réactions des coureurs

De 20h à 23h, c'est l’ouverture des Fêtes de Bayonne 2022 qui est à vivre en direct avec Ainhoa Altuna, Olivier Baratchart, Gorka Robles et Lucas Aizpurua. Le concert de l'Harmonie bayonnaise, la Tamborrada du Roi Léon, la cérémonie officielle, el lancer des clés et la mascleta.

la foule des festayres aux Fêtes de Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), 24 juillet 2019. © Radio France - Frédéric Fleurot