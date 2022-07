Fêtes de Bayonne : le Roi Léon et sa cour

En vidéo, découvrez le Roi Léon et sa cour aux Fêtes de Bayonne.

Ils sont 6, 6 géants à composer la cour du Roi Léon aux Fêtes de Bayonne. Du jeudi au dimanche, ils défilent de la place Jacques Portes à la mairie pour rejoindre les festayres et assister au réveil de sa majesté des fêtes, le Roi Léon. Sous ces personnages de quatre mètres, des porteurs de la peña Tipitapa. Au quotidien, c'est une vingtaine de personnes qui donnent vie à ces géants de 4 mètres de haut, faits d'aluminium et de tissus colorés..

La cour est composée d'un médecin, d'une gouvernante, d'un fou, d'un maréchal, d'un chocolatier et d'une favorite. Lorsqu'ils rejoignent la place de la Liberté, guère avant midi, ils retrouvent la foule des festayres venus réveiller et acclamer leur roi. "Debout, debout, debout Léon", s’exclame la foule !