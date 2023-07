Fêtes de Bayonne : le site de la porte de Mousseroles, "une respiration dans les Fêtes"

C'est une nouveauté de ces fêtes de Bayonne, le site de la porte de Mousserolles est officiellement intégré dans le dispositif de la mairie. Le but ? Diversifier les scènes et les animations, mais aussi étendre le périmètre des Fêtes.

Ainsi, pendant cinq jours, plusieurs associations se sont réunis autour du collectif Mouss'Roll pour donner vie à ce nouveau lieu de divertissement. "Mouss pour la mousse de la bière et son côté convivial. Roll, pour la musique comme le Rock'n'roll et donc la culture" sourit Jean-Marcel Peyras, coordinateur principal du collectif, composé de six associations : le club Léo Lagrange, Baiona Banda, la Société Nautique, l'Association Sportive Bayonnaise, la Locomotive et le club de football australien des "Bayonne Toreadors".

Le collectif Mouss'Roll a investi le lieu. © Radio France - Adrien Michaud

Pendant les fêtes de Bayonne , ce lieu, au cœur des remparts semble, hors du temps. "C'est un site où l'on peut s'amuser, sans l'étouffement de la foule. On est dans la nature, ce qui permet aussi d'être un peu à l'ombre et de bénéficier d'une petite brise. Ici, on profite autrement des Fêtes de Bayonne, c'est une respiration dans les Fêtes et ça permet aussi de mettre en lumière cet endroit qui était laissé de côté jusqu'à maintenant" raconte Jean-Marcel Peyras.

Entouré par les remparts et la nature, le site de la porte de Mousserolles est un lieu à part. "On a essayé de faire quelque chose de dynamique, mais qui en même temps soit reposant parce que le cadre est juste magnifique et ça impose d'avoir des musiques calmes en journée, avec des sonos pas trop puissantes. Le soir, on se laisse quand même plus de liberté" explique Matiss Morlanne, bénévole du collectif, en charge de la programmation musicale.

Pour les connaisseurs

L'endroit, excentré de la ferveur du Grand Bayonne et en retrait de la liesse du Petit est un véritable havre de paix en journée pour les festayres. "Ici c'est convivial, les bénévoles sont très sympas et le soir, ça danse bien quand même. Franchement, ça vaut le détour. On peut venir en famille ou entre amis. On peut donc faire la fête, manger, ou boire, sans être dérangé. C'est très bien et en plus les bières sont bonnes et moins chères qu'ailleurs" explique Florian, en train de manger son petit déjeuner sous la fameuse porte. Arrivé d'Amiens, le jeune homme vient ici "tous les jours" depuis le début des fêtes avec ses amis et il n'est pas le seul.

Des animations se déroulent pendant la journée sur le site. © Radio France - Adrien Michaud

Originaire de Bayonne, Didier, lui aussi, est conquis par cette nouveauté : "je trouve que c'est pas mal aussi d'avoir ce côté calme. Ici, c'est tranquille en journée, mais bien vivant le soir. C'est un bel équilibre. En plus, on est très bien reçu."

De quoi donner des idées. "Pour moi et mes amis, c'est aussi un point de rassemblement parce que pendant les fêtes, on finit toujours par se perdre. Et si c'est le cas, à chaque fois, on revient là, car on sait que ça va être un endroit cool pour se retrouver entre copains" dépeint Didier. Et pour retrouver ses amis une dernière fois, le site accueille des concerts de 18 h jusqu'à 2 h du matin, le dimanche de clôture des Fêtes de Bayonne 2023.