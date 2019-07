Fêtes de Bayonne : les Cabezudos nouveauté de l'édition 2019 en vidéo

4 grosses têtes ou cabezudos font leur retour lors de ces Fêtes de Bayonne 2019, un animation de plus avec les géants de la cour du Roi Léon à l'initiative des gaiteos de sa majesté des fêtes.

Bayonne, France

Projet lancé par les gaiteros du Roi Léon, les Fêtes de Bayonne ont retrouvé leurs Cabezudos qui défilaient avec les géants dans les rues bayonnaises lors des premières éditions de ces fêtes dans les années trente. Ces cabezudos, buru-handi ou mounaques représentent des figures emblématiques de la ville de Bayonne. Jean-Pierre Dumoulin, à l'initiative de cette renaissance, a choisi 4 personnalités bayonnaises :

Josette du bar du marché

Mixu Padronés, l'enlumineur de blasons

Jean Codega de la Confrérie du Jambon de Bayonne

Didier Deschamps, le double champion du monde de football

Les 4 Cabezudos des Fêtes de Bayonne

Josette Erramoun qui tient le bar du marché, rue des basques, est représentée avec son torchon de cuisine qu'elle ne quitte jamais. Mixu Padronès "le festayre cultivé" pour le créateur de ce mounaque est un enlumineur de blasons. Jean Codega, Manex, tient la boucherie derrière le parc des sports Jean-Dauger il est également membre de la Confrérie du Jambon de Bayonne, enfin le bayonnais Didier Deschamps double champion du monde de football en tant que joueur puis entraîneur. Un cinquième personnage, en l'occurrence un ipotza en forme de gros tambour, reprend les traits de Dominique Brisson, ancien membre des gaiteros du Roi Léon qui jouait de l'atabal et aujourd’hui décédé.

La fabrication des ces grosses têtes bayonnaises

Ces cabezudos qui défilent dans les rues de Bayonne et viennent saluer la foule au balcon de la mairie ont été fabriquées à Irun par les frères Garate, des spécialistes dans les géants et grosses têtes. Ils partent de photos ou caricatures qui sont ensuite reproduites en sculpture en terre glaise. Lorsque ces répliques sont sèches elles sont entourées de fibres de verre et résine pour obtenir un moule qui sera par la suite peint, décoré et verni.