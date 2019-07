Fêtes de Bayonne : les nouveautés de cette année 2019 !

Du nouveau cette année pour les Fêtes de Bayonne 2019 ! Fête foraine déménagée et accessible sans bracelet, festival de force basque, accrobranche, braderie sur 4 jours. On fait le point !

Bayonne, France

Comme le veut la tradition, les fêtes de Bayonne ont été présentées en ce mardi. La version 2019 offre de nombreuses nouveautés.

La Fête foraine déménagée et en accès gratuit

La première est probablement la plus visible. Elle concerne la Fête Foraine qui ne s'installera plus dorénavant sur la place Charles de Gaule mais qui va prendre ses quartiers le long des allées boufflers, sur la place du réduit et sur une partie du Pont Saint Esprit. Ce déménagement a été rendu obligatoire par les travaux du trambus. Il s'accompagne d'un accès sans bracelet ! L'an passé, de nombreux festayres, ne s'étaient pas déplacés refusant de payer 8 euros pour amener enfants ou petits enfants faire un tour de manège. La ville de Bayonne, elle même, reconnait que ce fut une erreur.

Quatre cabezudos défileront dans la ville

Cette année, les Gaiteros de Bayonne ont relancé l'idée de ce qui se faisait en 1932 au lancement des fêtes ( Elles étaient 8 à l'époque). Ces têtes géantes vont donc interpeller le festayre aux détours des rues. 4 personnalités bayonnaises sont ainsi mises à l'honneur... Il n'est pas exclu que chaque année s'ajoutent de nouvelle tête.

Josette du Bar du Marché est l'une des 4 personnalités mises à l'honneur © Radio France - Céline Arnal

De l'accrobranche à la poterne

Ces dernières années, les grands enfants, les ados ne trouvaient plus vraiment d'animation de leur âge lors de la journée des enfants le jeudi. Cette année, ils pourront s'adonner à de l'accrobranche.

L'Euskal Hercul, un festival de force basque !

Le dimanche des fêtes, place Paul Bert, de 15h30 à 17h30, festival de force basque. Face à face, une équipe de Bayonne et une équipe de Pampelune. Les traditionnelles épreuves ont été un peu revisitées. Chaque athlète devra accomplir 8 épreuves comme lever 8 fois une pierre de 75 kilos ou un concours de bucheron.

Quatre jours de braderie !

Cette année, la braderie durera 4 jours. Elle commencera le samedi, braderie des commerces du centre ville. Le dimanche, cap sur Saint Esprit avec l'arrivée des ambulants et le lundi et mardi, ça se passe dans le Grand Bayonne pour tout le monde !

La municipalité de Bayonne et la commission extra-municipale des Fêtes lors de la présentation de l'édition 2019 © Radio France - Céline Arnal

Deux corridas cette année

Cette année, les arènes proposent 2 corridas. Le samedi, le béarnais Dorian Canton prendra son aletrnative face à des toros de Robert Margé. Corrida à Cheval pour le dimanche. Les arènes souhaitent par ailleurs développer les animations en dehors de ces corridas. Les festayres leur en faisant d'ailleurs reproche. Le samedi et le dimanche donc, de 13h à 23h, place à des " respirations taurines" avec des concerts et des repas.

Les autres rendez-vous clés

Pour le reste, au niveau festivités, pas vraiment de changement. Il y a les concerts, sur le carreau des halles, la place de la liberté, la place Paul Bert et la place de La République. 74 groupes, 1.000 musiciens ont été sélectionnés pour animer les festivités.

Le Corso du samedi et du dimanche soir reste sur le même parcours que celui de l'an dernier.

Il y aura aussi le triath'drôle, le concours de lancer d'espadrille, les courses des vaches, la régate des fêtes en aviron, les karrikaldi sur une place Jacques Portes fraichement rénovée....