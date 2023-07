Fêtes de Bayonne : Petits géants et tamborrada, les plus jeunes répètent avant les festivités

La deuxième journée des Fêtes de Bayonne, ce jeudi 27 juillet, est consacrée aux enfants. Le concept est simple : éduquer la nouvelle génération à l'art de la fête et des traditions de la ville.

Depuis 1996, le jeudi des Fêtes est labélisé "journée des enfants" et de nombreuses animations leur sont proposées toute la journée, comme des tamborrada ou le défilé des petits géants. Pour que tout soit parfait le jour-J, une cinquantaine d'enfants et d'adolescents répètent depuis des mois à l'école Simone Veil.

Dans la cours de récréation, l'ambiance est à la fête. Les parents regardent leurs enfants répéter et les petits se défoulent sur les tambours. Un moment de partage qui prépare les jeunes aux Fêtes de Bayonne. "Pour moi, en tant que Bayonnais, ça me paraissait important d'amener mon enfant ici. Au final, ça lui a plu et depuis le début de l'année, il prépare ce défilé. Maintenant, il est même impatient de pouvoir le faire et il compte les dodos avant les fêtes" rigole François, père d'un des petits musiciens.

Les plus petits ont répété une dernière fois avant les fêtes leur tamborrada. © Radio France - Adrien Michaud

Les parents sont donc ravis, comme Gaëlle. Elle vient de replacer son petit garçon dans le rang, après la perte de son tambour. "Je suis très fière qu'il participe à l'animation des Fêtes de Bayonne et j'espère qu'il le fera le plus longtemps possible" ajoute-t-elle.

Du côté des enfants, la tamborrada est aussi quelque chose de sérieux. "Moi, je dirige les tambours pour qu'ils restent en ligne. Il ne faut pas non plus qu'ils se dispersent. Donc, j'ai un peu le stress avant le grand jour, mais ça va aller" raconte Uhaina, 11 ans. "Faire la tamborrada, c'est continuer les traditions, car les fêtes de Bayonne, ce sont les bandas qui défilent pour mettre l'ambiance" dépeint Kalie, 11 ans, elle aussi.

Les petits géants sont aussi de sortie

Sous le préau, c'est une autre activité qui se déroule : la préparation au défilé des petits géants, puisque les adolescents participent aussi aux festivités. "Je l'ai fait l'année dernière et quand on voit la foule par le petit carré de notre costume, c'est un moment extraordinaire, car on voit le sourire des petits, mais aussi des grands" se souvient Ilhan. À 17 ans, il va participer pour la deuxième fois au défilé, alors pour lui "c'est une vraie fierté et un honneur, car on contribue à la magie des Fêtes de Bayonne. Et c'est beau, c'est vraiment beau" décrit le jeune homme.

Les petits géants et les porteurs sont prêts pour le grand jour. © Radio France - Adrien Michaud

Un moment de grâce qui "permet aux jeunes de s'intégrer aussi à l'esprit des fêtes. On veut montrer que les fêtes de Bayonne, ce n'est pas seulement aller boire. Le Pays basque a des valeurs et une importante culture derrière ces festivités" conclut Clara, qui du haut de ses 17 ans portera ses petits géants de presque deux mètres.