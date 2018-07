Fêtes de Bayonne payantes, France Bleu Pays Basque vous propose ce mardi 3 juillet dès 9h une émission spéciale pour tout comprendre sur le Pass Fêtes. Son prix, comment et où se le procurer... vos questions en direct à nos experts au 05.59.59.17.17.

Bayonne, France

Les Fêtes de Bayonne (25 au 29 juillet) seront pour la première fois payantes et organisées dans un périmètre clos pour cette édition 2018. Une nécessité selon la mairie, pour assurer la sécurité de la manifestation, mais aussi pour des raisons budgétaires. Pour mieux comprendre ce nouveau fonctionnement, France Bleu Pays Basque vous proposent une émission spéciale mardi 3 juillet de 9h à 9h40 pour répondre à toutes vos questions sur les bracelets d'entrée (comment l'acheter, son tarif...) et le périmètre des fêtes.

Durant 40 minutes, 2 représentants de la mairie de Bayonne répondent à toutes vos questions sur l'accès aux Fêtes de Bayonne 2018. Marc Wittenberg, directeur général des services et Philippe Mahou, directeur du service événementiel - animations sont en direct sur France Bleu Pays Basque ce mardi 3 juillet de 9h à 9h40. Contactez notre standard au 05.59.59.17.17, vous pourrez ainsi échanger en direct avec nos invités.

Accès, bracelets, entrées... vos questions sur les Fêtes de Bayonne

Bayonnais ou non bayonnais pour rentrer dans le périmètre des Fêtes de Bayonne il vous faudra être muni d'un bracelet. L'accès au périmètre sera payant le vendredi à partir de 10h du matin. Il demeurera gratuit mercredi et jeudi, mais aussi chaque jour des fêtes entre 3h et 10h.

Combien coûte ce bracelet - Pass Fêtes ?

Comment obtenir son bracelet Pass Fêtes ?

Quels seront les accès au périmètre des Fêtes de Bayonne 2018 ?

Comment se procurer ce bracelet lorsque l'on est résident bayonnais ?

Peut-on acheter ce bracelet en ligne ?

Toutes ces questions trouveront des réponses ce mardi 3 juillet dans notre émission spéciale Fêtes de Bayonne de 9h à 9h40.