Fêtes de fin d'année : astuces de producteurs périgourdins pour un bon foie gras maison

Noël approche à grand pas, et c'est tout logiquement que ça s'active dans les cuisines périgourdines pour préparer un foie gras maison. Qu'il soit fait en terrine, en bocal ou au torchon, c'est surtout un plaisir qui se partage en famille ou entre amis.

Foie Gras, à la Figue et pickles de Griottes et Champignons (illustration)

Dordogne, France

Les marchés au gras font le plein en Dordogne, à presque une semaine de noël. Il est grand temps pour les retardataires de se fournir pour lancer les préparations des terrines et autres délices de foie gras pour les repas en famille ou entre amis.

Que vous soyez novice ou expert, il n'y a pas de secret : "un bon foie gras, c'est d'abord un produit de qualité", rappelle Fabien Prudhomme, le gérant de la Ferme de Puycheny, à Notre-Dame-de-Sanilhac. "Des clients m'ont dit qu'ils roulaient leur foie dans du papier film, avant de le faire bouillir avec du piment d’Espelette, du sel et du poivre !", s'étonne-t-il.

Près de lui sur le marché au foie de Périgueux, Brice Lacour Coulon est également questionné par les novices. "Le plus simple, c'est de le faire en terrine. Aromatiser le foie la veille, avec du sel, du poivre et du Monbazillac par exemple. Puis le mettre en terrine le lendemain, au bain marie environ 35 minutes dans un four à 150 degrés", conseille le producteur St-Crespin-d'Auberoche.