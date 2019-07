Fêtes de la Madeleine 2019 : cinq choses à savoir pour profiter pleinement de cette feria

Mont-de-Marsan, France

Mont-de-Marsan s’apprête à accueillir plusieurs centaines de milliers de festayres en bleu et blanc du 17 au 21 juillet lors des Fêtes de la Madeleine. Comment se rendre aux fêtes, où se garer, quelle navette de bus, quel dispositif de sécurité, les incontournables de la Madeleine 2019, France Bleu vous dit tout !

Des fêtes sous haute surveillance

550 policiers seront mobilisés à Mont-de-Marsan pour des les 5 jours de fête. Des renforts seront envoyés par d'autres départements, notamment de Gironde. Ils seront au total 75 policiers supplémentaires. Une trentaine de douaniers seront aussi sollicités, surtout au niveau de la gare pour contrôler les arrivées et départs des trains. Comme chaque année, des gendarmes seront aussi présents à l'extérieur de l'agglomération montoise.

Ouverture des fêtes décalée d'une demi-heure

Mercredi 17 juillet, l'ouverture des fêtes aura lieu place de l'hôtel de ville à 12h30 au lieu de 12h, pour que tous ceux qui travaillent aient le temps de se rendre sur la place de la mairie où les clés seront remises à la jeunesse montoise.

Les bandas mises à l'honneur cette année

La place Quatre Cantons sera réservée aux bandas, avec musique en permanence. L'hymne du Stade Montois (Encantada banda) sera joué par 8 huit bandas le samedi soir directement depuis l'intérieur de l'arène de Mont de Marsan. Un jour sera consacré aux bandas, le samedi : un défilé des bandas aura lieu dès 12h30 entre le parking Dulamon et les arènes.

Le centre-ville montois sera entièrement piéton

Des navettes et des bus seront mis à disposition pour rejoindre le centre-ville et faire la fête. Le réseau de bus TMA propose 3 lignes de bus qui desserviront les parkings-relais, situés à la base de loisirs de Ménasse, au Pôle culturel de Saint-Pierre-du-Mont, aux lycées Jean-Cassaigne et Frédéric-Estève. Des parkings gratuits et surveillés.

Les bus montois et les navettes circulent cette année de 7h du matin jusqu'à 4h30 la nuit suivante. Toutes les 30 minutes, pour les navettes dont l'aller/retour est à 2€. Un Pass'Madeleine permet de voyager en illimité pour 6€. Et pour les bus montois, circulation à partir de midi. Attention, les titres de transport habituels ne fonctionnent pas.

Les navettes des fêtes circulent en continu de 12h à 4h30 du matin (3h30 le mercredi et le dimanche).

Ligne P1 : Centre pénitentiaire > P+R Lycée Estève > Pémégnan > Étang Lumo > Maumus > Majot > Camping de Nahuques > La Hiroire > Paul Lacôme > Pôle de correspondances

Ligne P2 : Pôle de correspondances > Lascoumes > La Moustey > EREA > La Tuilerie > Parking Hôtels Mont Alma > P+R Lycée Jean Cassaigne > Saules > Pôle de correspondances

Ligne P3 : P+R Base de loisirs de Ménasse > P+R Pôle culturel > Mairie Saint-Pierre > Chambrelent > G. Stephenson > Floralies > Pôle de correspondances­

Vivez la Madeleine avec France Bleu Gascogne

Pendant ces cinq jours, France Bleu Gascogne vous fait vivre les meilleurs moments de cette feria, grâce à des émissions spéciales.

Du mercredi au dimanche, 12h : Callejon avec Pierre-Albert Blain et ses invités

avec Pierre-Albert Blain et ses invités Mercredi à samedi, 16h-18h, émission en direct du campo de feria , avec Jérôme Destruhaut, Anaïs Berthon et Yan de Buros

, avec Jérôme Destruhaut, Anaïs Berthon et Yan de Buros Mercredi au dimanche à partir de 18h : la corrida du jour en intégralité, commentée par Pierre-Albert Blain et Julien Lescarret.