Fêtes de la Madeleine 2022 : de Béziers à Mont-de-Marsan, un échange de féria entre amis

Pour ce troisième jour au cœur des Fêtes de la Madeleine 2022 de Mont-de-Marsan, rencontre avec des festayres amis de longues dates. Des festayres deux fois pas an, à Béziers et à Mont-de-Marsan.

Chaque année ils se retrouvent. Chaque année, aux Fêtes de la Madeleine à Mont-de-Marsan d'abord, en juillet. Cathya et Sandrine, une petite partie de la bande d'amis, habitent à Béziers. "Maintenant c'est la tradition, chaque année on pose une semaine de vacances pour venir à la Madeleine depuis une dizaine d'années", racontent la notaire et l'aide-soignante. Une tradition qui perdure depuis plusieurs années pour rejoindre leurs amis montois.

"On va avoir besoin d'un bus pour venir"

"C'est une longue histoire. Nous avons rencontré des amis montois en voyage en Egypte il y a 14 ans. On ne s'est pas perdu de vue depuis, on a eu un coup de cœur amical tous ensemble. Ils sont venus une première fois à la féria de Béziers. Et puis ils nous ont dit qu'ils avaient la Madeleine. Depuis on y va à chaque fois, et eux viennent à Béziers en août", détaillent-elles.

à lire aussi Fête de la Madeleine 2022 : à la retraite, un couple de Camarguais tient un stand devant les arènes

Mais ça n'est pas tout. Les amis d'amis sont aussi conviés : "le cercle amical s'agrandit. Nos amis à nous ont rencontré nos amis montois qui sont des gens géniaux. Bientôt, on va avoir besoin d'un bus pour venir !", s'amuse Cathya. Et Sandrine de rajouter : "On pourrait même louer une grande maison parce que l'année prochaine on va venir avec nos enfants qui sont devenus grand. Etendre aux autres générations." De leur propre aveu, la Madeleine, c'est 5 jours de lâcher prise.