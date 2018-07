Mont-de-Marsan, France

500 000 à 600 000 personnes sont venues profiter des fêtes de la Madeleine de Mont-de-Marsan, qui avaient lieu du 18 au 22 juillet. L'année dernière, la fréquentation était légèrement plus élevée, avec 600 000 festayres présents.

Il est toujours difficile de savoir avec précision le nombre de personnes passant par Mont-de-Marsan ces jours de férias. Cependant, selon la mairie, la journée de mercredi a été plus fréquentée cette année qu'en 2017. Le jeudi a été, comme à chaque édition, le jour le plus calme. Le samedi, la foule était importante. Enfin, le dimanche, le public était plus familial et a quitté le centre-ville plus tôt que les autres soirs, aux alentours d'une heure du matin.

Le site principal du camping, situé au parc de Nahuques, a lui aussi connu un joli succès : il était complet samedi soir. Sa capacité maximale était de 4500 places. Pour accueillir les festayres, la mairie avait alors décidé d'ouvrir deux autres emplacements, sur le terrain des boulistes à côté du parc de Nahuques, et à la plaine des jeux. Peu de personnes s'y sont rendues, notamment car leur ouverture a été annoncée tard, samedi en début de soirée.

Les affaires à caractère sexuel en hausse

Le bilan judiciaire de cette année est stable comparé à l'année dernière. Lundi matin, 64 plaintes avaient été déposées, contre 65 l'année dernière. En revanche, le nombre d'affaires à caractère sexuel est lui en hausse. Alors que l'année dernière, un seul cas d'agression sexuel avait été rapporté aux forces de l'ordre, cette année il y en a eu deux. Autres faits graves, un viol digital sur une jeune fille et une tentative de viol par plusieurs hommes sur un garçon mineur ont également été signalés à la police. Aucune interpellation n'a eu lieu pour l'instant dans ces affaires.