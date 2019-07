Fêtes de la Madeleine : on a trouvé un Dunkerquois, passionné de feria comme du carnaval de Dunkerque

Mont-de-Marsan, France

Bientôt 51 ans qu'il parcourt toutes les fêtes de la Madeleine. Gislain Pamard a 67 ans, il est Dunkerquois, mais connait les fêtes de Mont-de-Marsan comme sa poche. Depuis qu'il a 16 ans, il vient ici, dans les Landes, faire la fête. Aujourd'hui, il fait même partie d'une banda, celle des Divinos.

Pour ce Dunkerquois, les fêtes de la Madeleine ressemblent beaucoup au carnaval de Dunkerque : "Les gens du nord sont très terriens, comme les Landais. On s'entend très bien, il y a beaucoup d’atomes crochus entre nous. En fait, on est fêtards, on aime la musique vivante. Au carnaval de Dunkerque ou ici, à Mont-de-Marsan, l'ambiance est la même. C'est l'ambiance festive. Dans le nord, c'est très émotionnel, comme ici. Chez nous, on chante l'hymne de Jean Bart, on pleure."

Gislain Pamard fait aujourd'hui partie de la banda des Divinos © Radio France - Lou Bourdy

Les musiques du sud-ouest jouées dans le nord

Gislain Pamard fait aussi partie d'une banda à Dunkerque : "Dans le nord, on joue les musiques du sud-ouest. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de faire partie d'une banda landaise." Le chti a d'ailleurs acheté une maison de vacances dans les Landes, où son fils s'est installé. Son fils, Eddy Pamard, est l'organisateur des bandas cette année. Il a d'ailleurs fait en sorte que les bandas aient plus de place à Mont-de-Marsan.