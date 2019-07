Fêtes de la Madeleine : les jeunes nés en 2001 fêtent leur majorité à Mont-de-Marsan

Ils ont reçu les clefs de la ville mercredi, lors de l'ouverture des fêtes de la Madeleine, à Mont-de-Marsan. Tous les jeunes qui vont avoir 18 ans dans l'année se sont réunis pour former la "Classe des 18". Une classe symbolique pour ces jeunes landais nés en 2001.

Léo et Maëva vont avoir 18 ans dans l'année, ils font partie de la "Classe des 18"

Mont-de-Marsan, France

Ils sont plus de 80 cette année dans la "Classe des 18". Toute l'année, ces jeunes landais nés en 2001 ont préparé les fêtes de la Madeleine 2019. Au programme : des jeux dans l'arène, des soirées, mais aussi le défilé de la Cavalcade. Pour ces jeunes, faire partie de la classe des 18, c'est une chance. Maéva est montoise, elle vient d'avoir son bac : "Depuis que je suis petite, avec une copine, on se dit qu'on fera partie de cette classe. Pour nous, c'était la chose à faire dans sa vie!"

Pendant 5 jours, les jeunes sortent ensemble, et organisent des activités, comme le Festi Class' jeudi soir, où les jeunes de l'année 2001 ont affronté sur des jeux la classe des 18 de l'année dernière. "Tous les jeux se font dans la bonne ambiance, c'est la jeunesse de Mont-de-Marsan, on est là pour faire les fêtes ensemble. Ça permet de rencontrer des gens, créer des liens", confie Maéva juste devant les arènes.

Cette année, c'est Lina qui préside la classe des 18. La jeune landaise a passé un an à organiser les fêtes de la Madeleine, jour par jour. "On attend ça depuis longtemps, quand on arrive aux fêtes de la Madeleine, ça se concrétise vraiment. La classe des 18 ans, c'est vraiment quelque chose à ne pas louper." Léo est l'autre président de la classe. Pour l'occasion, il s'est déguisé en Pamela Anderson, vous l'avez peut-être remarqué lors de l'ouverture des fêtes...

Tous les jeunes peuvent participer à cette classe. Plus d'informations auprès du Bureau Information Jeunesse de Mont-de-Marsan.