Fêtes de la Madeleine : les nouveautés de l'édition 2019

Ouverture décalée à 12h30, défilés des bandas, démonstration de cocardes, novillada piquée avec six novilleros, nouveau chef d'orchestre pour la formation musicale montoise sont parmi les nouveautés et évolutions des Fêtes de la Madeleine 2019 à Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan, France

Du 17 au 21 juillet se déroulent les Fêtes de la Madeleine à Mont-de-Marsan avec pour cette édition 2019 des nouveautés et des évolutions dans la programmation des animations festives de cette feria landaise.

L'ouverture décalée à 12h30

Le premier grand moment officiel de la Madeleine est la cérémonie d'ouverture place de la mairie avec la remise des clés aux jeunes montois. Habituellement à midi, cette ouverture est décalée à 12h30 avec un discours plus court que les années précédentes pour le maire Charles Dayot qui sera suivi d'un lâcher de pigeons par l’association Le Messager. A 12h45, toujours sur le parvis de l'hôtel de ville, "L’Encantada" par les bandas, le moment tant attendu de nouer son foulard bleu autour du cou pour tous les festayres.

L'Encantada et les bandas à l'honneur

La musique va résonner dans tout Mont-de-Marsan durant ces 5 jours de feria. 37 fanfares et bandas ont rendez-vous avec les festayres dans les rues montoises et plus spécialement rue Gambetta, au carrefour des Quatre cantons. Les bandas qui accompagnent la cavalcade des chars le mercredi à 22h et le dimanche à 11h30 auront également leur propre défilé le jeudi 18 et le vendredi 19 juillet à 21h puis le dimanche 21 juillet à 16h30.

"L'Encantada" jouée lors de la cérémonie d'ouverture le mercredi à 12h45 et repris par la foule des festayres sera aussi interprétée par les bandas le samedi à 20h30 aux arènes montoises.

Démonstration de cocardes

Après près de trente ans d'absence aux fêtes de la Madeleine, retour du concours de cocardes au campo de feria, samedi 20 juillet à 15h30. Les professionnels de cette discipline seront présents sur la plazita des arènes avec la ganaderia Deyris pour ce spectacle gratuit de démonstration de cocardes.

Novillada piquée avec six novilleros

Samedi 20 juillet à 22 heures, la régie des fêtes propose une novillada piquée avec 6 novilleros aux arènes de Mont-de-Marsan. Rafael Raucoule "El Rafi", Tibo Garcia, El Kike, Andrès Lagravère , Jean-Baptiste Molas et Yon Lamothe pour des toros d’Ave Maria. Habituellement ce sont deux ou trois novilleros qui foulent le sable du Plumaçon, pour cette novillada piquée ils seront six ce qui pour Guillaume François, président de la commission taurine montoise, est "une grande première".

Un nouveau chef à la tête de l'orchestre montois

Après le départ de Michel Cloup et le passage très rapide de Yoann Arnaudet à la tête de l'orchestre montois, c'est désormais Pierre Barusseau qui est le nouveau chef d’orchestre. Arrivé de l’harmonie d’Ambès en Gironde ce professeur de trompette dirigera pour la première fois cette formation musicale dans les arènes du Plumaçon lors des corridas.