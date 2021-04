Fêtes de la Madeleine : Mont-de-Marsan se laisse jusqu'à mi-mai pour prendre une décision

Les Fêtes de Bayonne annulées, pas de fêtes populaires à Dax, ni à Vic-Fezensac. Et à Mont-de-Marsan ? Contactée par France Bleu Gascogne, la Ville explique qu'elle prendra une décision au plus tard dans un mois.

La ville de Mont de Marsan se laisse encore un mois, jusqu'à mi-mai pour décider s'il y aura des Fêtes de la Madeleine 2021. Après l'annulation des Fêtes de Bayonne qui auraient dû avoir lieu fin juillet, de la Feria de Dax programmée mi-août ou encore de Pentecotavic, à Vic-Fezensac, que va faire Mont-de-Marsan pour ses Fêtes de la Madeleine ?

Aucune décision définitive n'est prise explique t-on à la mairie, où l'on veut attendre la levée des restrictions mises en place depuis le 3 avril et de connaître l’éventuel calendrier des réouvertures, des jauges et des protocoles sanitaires. "On ne veut pas trop rêver, mais ne rien regretter. On a la capacité d'organiser quelque chose d'intéressant et de concret s'il y a des annonces d'ici la mi-mai, explique une source à la mairie, mais pour l'instant respectons le confinement".