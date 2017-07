Fêtes de la Madeleine, ouverture royale

La feria de la Madeleine montoise. C’est parti ! Au menu taurin cinq corridas, une novillada piquée, une novillada sans picador. Début ce mercredi soir à 18h arènes du Plumaçon. Le cartel : toros de Juan Pedro Domecq pour Antonio Ferrera, Jose María Manzanares et Thomas Dufau.

Antonio Ferrera qui remplace Curro Diaz, très sévèrement blessé dimanche au sud de Madrid, la feria perd un artiste et gagnetout bonnement le meilleur torero de la saison. Ferrera né aux Baléares, grandi en Estrémadure, est une sorte de phénomène, phénix renaissant régulièrement de turpitudes qui en auraient éliminé bien d’autres. A quarante ans Antonio Ferrera vient de réaliser trois exploits conséquents en s‘imposant à Séville tout autant devant les Victorino Martin qu’une semaine plus tard face aux cornus d’El Pilar. Puis en juin à Madrid, arène capitale et cathédrale, un succès face aux Ramblas puis une « lidia » majuscule devant les Adolfo Martin. Enfin, après quelques triomphes supplémentaires chez lui à Caceres ou Olivenza, puis Burgos ou Zamora, le lutin vient d’époustoufler Pamplona en éteignant les bandas muettes soudain devant un « toreo » sidéral, la meilleure faena de la San Firmin sans doute. Ferrera, matador depuis vingt ans tout juste, est retour d’une saison blanche. En juin 2015, sur sa terre natale baléare, non loin d’Ibiza où il a vu le jour, dans la précieuse plaza de Majorque, il est grièvement blessé. Luxation et dégâts articulaires et ligamentaires majeurs au bras droit. Il ne peut même plus se laver les dents tout seul ni tremper le « churro » dans le « chocolate » de maman. Ni tenir une muleta. Ferrera à force de volonté et de rééducation est revenu au mois de mars dernier en ses terres « estrémeñas ». Depuis l’oeuvre est en cours !

Antonio Ferrera © AFP - AFP

Thomas Dufau, lui, a vingt-six ans, il est né le 3 janvier 1991sur les bords de la Midouze, mais s’est élevé au monde en bordure de vignoble du Bas Armagnac, au Frêche, à proximité de deux hauts lieux gascons. Les arènes de Villeneuve- de - Marsan où tous les ans se célébrait une journée taurine gourmande organisée par le matador défunt Manolo Cortes. C’est lui qui a inspiré le tout jeune Thomas à la tauromachie. Et puis l’autre temple était celui du bien manger, auberge de St Vidou, à deux pas de la chambre à coucher de Dufau, là où ripaillait le ban et l’arrière ban des cadets de Gascogne et des belluaires d’Andalousie ou de Castille. Dufau a le sang couleur d’ambre, il est de cette terre. Il est de cette culture. Novillero protégé et vedette il est devenu matador dans le Plumaçon montois le 15 juillet 2011 des mains d’El Juli. Il est revenu ensuite six fois dans la plaza préfectorale, réalisant par instant de fortes prestations mais sans jamais pouvoir aller au bout d’une histoire accomplie. Son problème d’ailleurs. Thomas Dufau est en quête d’une régularité qui lui permettrait de s’élever, d’une série de succès qui le verrait enfin décoller en éloignant les doutes. Deux mois aprés son alternative, cornaqué alors qu’il était par le surpuissant Simon Casas, il était sorti en triomphe de l’amphithéâtre romain aux cotés de Jose Tomas. Rien de moins. Depuis Dufau entretient son rêve en espérant atteindre un jour son firmament.

Thomas Dufau, matador de toros. Copier

Thoams Dufau © AFP - AFP

