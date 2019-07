Fêtes de la Madeleine : programme et directs pour la journée d'ouverture (17/07)

Mont-de-Marsan, France

Premier jour et journée d'ouverture à Mont-de-Marsan pour les Fêtes de la Madeleine en ce mercredi 17 juillet 2019. Course du Moun, remise des clés devant la mairie montoise, première corrida au Plumaçon et défilé de la grande cavalcade des chars sont parmi des moments forts de cette première journée pour la Madeleine 2019 où les hestayres retrouvent avec plaisir leur foulard bleu !

Les directs de la Madeleine pour France Bleu Gascogne

France Bleu Gascogne, la radio des fêtes, vous propose différentes émissions durant les 5 jours de cette feria landaise.

12h - 13h : "Callejon" avec Pierre-Albert Blain et ses invités depuis les arènes du Plumaçon à Mont-de-Marsan

16h - 18h : "au Campo de Feria", Jérôme Destruhaut et Anaïs Berthon reçoivent les organisateurs des différentes manifestations proposées durant ces fêtes de la Madeleine 2019 au studio France Bleu Gascogne.

18h - 20h : la première corrida commentée par Pierre-Albert Blain et Julien Lescarret avec des Toros de La Quinta pour Daniel Luque, Emilio de Justo et le landais Thomas Dufau.

22h30 : direct vidéo de la grande cavalcade des chars de la Madeleine

Les moments forts de la journée d'ouverture de la Madeleine 2019

Sélection des moments forts pour ce mercredi 17 juillet, journée d'ouverture des fêtes de la Madeleine à Mont-de-Marsan.

8h35 : Course de Joëlettes au Parc Jean-Rameau

8h45 : Les 10 kilomètres du Moun. Départ et arrivée au parc Jean-Rameau pour cette course pédestre.

12h30 : Remise des clés à la jeunesse montoise par Charles Dayot devant l'esplanade de la mairie de Mont-de-Marsan

12h45 : Encantada par les bandas sur la place de la mairie

16h : Procession de la Madeleine de l'église de la Madeleine aux Arènes du Plumaçon

16h30 : Bénédiction des Arènes par l'abbé Dominique Espil au Campo de Feria

18h : Corrida aux arènes montoises avec Daniel Luque, Emilio De Justo et le landais Thomas Dufau et 6 Toros de La Quinta

20h : Podium concert place de la mairie

22h30 : Grande cavalcade dans le centre-ville (départ des arènes jusqu'à l'église de la Madeleine)

