Fêtes de la Madeleine : un festayre vient directement d'Abu-Dhabi pour faire la fête, avec ses valises

Mont-de-Marsan, France

Son train part dans une heure, mais ça n'empêche pas Loïc de faire la fête, jusqu'au bout. Il est venu place Saint Roch, à Mont-de-Marsan, directement avec ses valises. "L'année dernière j'ai été muté aux Emirats arabes unis, à Abou-Dhabi. J'avais une seule semaine de vacances à poser, j'ai choisi directement celle des fêtes de la Madeleine ! Là-bas la vie est super, mais revenir quelques jours pour voir les copains, c'est top", sourit Loïc, entouré de sa bande d'amis.

10 heures de vol pour venir faire les fêtes

Pour venir aux fêtes, Loïc a fait 10 heures de vol, et a pris le train depuis Paris. "Au moins on peut dormir dans l'avion", rigole le festayre. Cette semaine, Loïc était logé par une ancienne collègue de travail, qu'il a rencontré quand il travaillait ici à Mont-de-Marsan, comme militaire à l'époque.

"On s'était dit rendez-vous dans un an, même jour, même place, mêmes pommes"

Chaque année, il retrouve tous ses amis à Mont-de-Marsan, au moment des fêtes de la Madeleine : "C'est le meilleur moment pour retrouver tout le monde, on croise des copains partout. Cette année, je suis avec ma cousine, qui fait les fêtes pour la première fois." Ça y est, c'est l'heure du départ, son train va partir de la gare de Mont-de-Marsan. Loïc dit au-revoir à ses amis, et promet de revenir l'année prochaine. "On s'était dit rendez-vous dans un an, même jour, même place, mêmes pommes", chantonne alors le groupe d'amis.