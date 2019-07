Fêtes de la Madeleine : un Montois de 27 ans décide de faire la fête en talons aiguilles

Mont-de-Marsan, France

Cinq jours de fête au total pour les plus courageux. Et pour faire les cinq jours, beaucoup on privilégié les baskets confortables... Mais tout le monde n'a pas fait ce choix. On a croisé dans les rues de Mont-de-Marsan, Alexandre, 27 ans, habillé d'une jupe longue, une perruque brune sur la tête, et des bottines à talons aiguilles aux pieds : "Je fais ça pour le délire, faire rire les gens et partager un peu la bonne humeur avec les autres! Mais bon, ça fait très mal aux pieds de marcher avec, c'est horrible", confie le jeune homme en rigolant.

Le jeune Montois est bien dans jupe, avec ses poils aux jambes et sa barbe. Place Saint Roch, tout le monde le regarde ce jour là. Les gens qui le voient passer ne peuvent pas s’empêcher de le regarder : "Il y a différentes réactions, certains me disent que je suis joli, que je suis bien déguisé, d'autres me regardent mais n'osent pas m'aborder."

Talons aiguilles taille 44, Alexandre fais attention de pas tomber, il marche lentement pour ne pas faire tomber son verre. "J'ai appris à marcher avec les talons au feeling, explique le jeune homme, sourire aux lèvres. Je ne sais pas si je sais marcher avec, mais je morfle."

Dimanche, c'est le dernier jour des fêtes. Au programme : spectacle de l'école taurine de la course landaise aux arènes, à 15h30, entrée gratuite. Dès 20 heures, soirée mousse sur la place de la mairie (place Général Leclerc) et à 22 heures un concert de l'orchestre montois sur le parvis des arènes. Enfin, à 23 heures, le grand feu d'artifice qui marque la fin des fêtes, tiré au niveau des arènes.