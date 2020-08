Fêtes de la mirabelle : pas de corso ni de reine cette année, mais la ville de Metz cherche les ex-lauréates

Il n'y aura pas de défilé de chars cette année pour les fêtes de la mirabelle à Metz, mais la fête foraine est maintenue à partir du 21 août et un marché à partir du 27 août. Pas de reine non plus cette année, mais un appel à toutes les anciennes pour cette 70e édition.

Il n'y aura pas de Fêtes de la Mirabelle comme on la connaissait cette année. Elle est repoussée d'une semaine, au 27 août jusqu'au 30 septembre. La fête foraine est maintenue place de la République, elle commence dès le 21 août, mais pas l'élection de la reine de la mirabelle ni le corso fleuri. Depuis 1946, les fêtes n'ont été annulées que quatre fois.

Pas de chars, pas de nouvelle reine

"Hélas, les fêtes se préparent quasiment un an à l'avance, et ce qui avait été prévu par l'ancienne municipalité a été complètement remis en cause par le Covid-19", affirme Patrick Thil, adjoint à la culture de la ville de Metz. "Quand je suis arrivé les fêtes étaient contenues dans un marché des produits du terroir", assure-t-il. Un marché d'art et d'artisanat y sera ajouté.

Un appel aux anciennes reines

"On a failli ne pas avoir de reine", ajoute Patrick Thil. Un crève-coeur quand on sait que cette année c'est la 70e édition de l'élection de la reine de la Mirabelle. alors pour compenser, la ville de Metz a eu l'idée de faire un grand appel aux anciennes reines sur facebook pour les retrouver, et les réunir, façon "que sont-elles devenues". 15 d'entre elles ont déjà répondu. Et le mandat de la reine de 2019 Cyndia Gallusser a été "prolongé" d'un an, indique Patrick Thil, de même que celui de ses deux dauphines.