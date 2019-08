Fêtes de Saint Vincent à Collioure : comment accéder aux festivités

Collioure, France

Quelque 200.000 personnes qui convergent en cinq jours dans une commune qui ne compte que 2.600 habitants en temps normal (et 15.000 visiteurs par jour en moyenne en août) : chaque année, les rues de Collioure se remplissent lors des fêtes de Saint Vincent, du 14 au 18 août. Trouver une place de parking ou accéder à pied aux plages pour le feu d'artifice devient vite un casse-tête. Pour profiter au maximum des festivités, suivez le guide !

Privilégiez le train

Avec cet afflux de visiteurs, vous risquez d'être rapidement dans les bouchons, et même une fois à Collioure, les places de parking sont rares. Le train reste le moyen le plus sûr d'arriver à l'heure près des festivités, même si les accès à la gare pourraient être fermés temporairement s'il y a trop de monde sur place.

Samedi 16 août, pour le feu d'artifice à 22h, 19 TER supplémentaires vont rouler entre Collioure, Perpignan et Cerbère pour acheminer environ 8.000 personnes. Avec un train toutes les demi-heures en moyenne, vous pourrez les emprunter dès 16h pour assister au feu, et ils rouleront de nouveau à partir de 22h40. Les autres jours, il y a un TER toutes les heures entre Perpignan et Collioure. Vérifiez bien les horaires si vous venez de Cerbère, car les trains sont moins fréquents.

Anticipez vos temps de déplacement

La circulation à Collioure va être sérieusement perturbée en raison du dispositif de sécurité. Plusieurs axes vont être totalement fermés à la circulation : il faudra donc prévoir du temps pour rejoindre les festivités à pied. Impossible de circuler dans le centre-ville en voiture ce mercredi soir : seuls les véhicules de secours sont autorisés à rouler à partir de 18 heures.

Même chose ce jeudi 15 août, avec la rue Camille Pelletan fermés dès 10 heures du matin. Il y aura en prime un accès contrôlé au centre-ville de 14h à 18h pour les 1.200 riverains ayant un laissez-passer. Un contrôle similaire sera effectué pour accéder au faubourg entre 14h et 20h.

Vendredi noir pour circuler

C'est vendredi que les choses se compliquent vraiment : dès 10h du matin, le centre-ville sera fermé. La traverse du Petit Consolation sera fermée pour la journée. Idem pour l'avenue Delcos mais seulement jusqu'à 14h. Seuls les riverains avec un laissez-passer pourront circuler.

Dans l'après-midi et la soirée, le chemin de la Galère et Croix Blanche seront également interdits à la circulation, de même que le Faubourg à partir de 18h. Ne comptez pas sur les navettes si vous êtes garés aux parkings P1 et P2 : il n'y en aura plus à partir de midi.

Le feu d'artifice reste une attraction majeure des fêtes de Collioure : 80.000 personnes sont attendues pour ce spectacle nocturne.