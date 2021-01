Fêtes de Vic-Fezensac : "Quoiqu'il arrive, il y aura une feria torista" annoncent les organisateurs

Crise sanitaire ou pas, il y aura bien une feria et donc des corridas à Vic-Fezensac pour la Pentecôte. Le club taurin vicois l’a annoncé à l'occasion de ses vœux pour l'année 2021 : "Nous ne maîtrisons pas la situation mais quoi qu’il arrive, il y aura une « Feria Torista » avec des toros vicois qui fouleront le sable de nos arènes " peut-on lire sur son site internet.

Une feria sans fêtes ?

Cependant, feria ne rimera pas forcément avec bodegas, bandas et festayres par millier reconnait André Cabannes, le président du club taurin vicois. Après une année 2020 quasi blanche dans les arènes du Sud-Ouest, l’objectif est, avant tout, de soutenir la tauromachie explique-t-il : « On est conscient que l’année 2020 a handicapé la tauromachie puisque, dans le Sud-Ouest, il n’y a eu qu’une seule corrida, c’était à Dax. Si on n’organise pas de spectacles taurins dans les différentes arènes, à Vic et ailleurs, je pense que la tauromachie va être en grande difficulté. C’est pour ça qu’on a dit, quoiqu’il arrive et bien qu’on n’ait pas l’accord de la préfecture, on a décidé, avec notre maire, qu’il y aurait quelque chose dans les arènes de Vic. »

Soutenir la tauromachie quitte à perdre de l’argent

Pour l’instant, et comme c’est la tradition, la feria se déroulera sur trois jours. Cependant, le club taurin vicois n’a pas encore arrêté le nombre de spectacles taurins qui seront proposés aux aficionados. Cela reste donc à déterminer. Ce qui parait évident, en revanche, c’est que la jauge dans les arènes sera réduite. André Cabannes s’attend à ne vendre qu’une place sur deux. « Cela nous permettrait de mettre 3800 personnes dans nos arènes. On perdra de l’argent mais je pense que c’est indispensable qu’on perde de l’argent pour soutenir la tauromachie qui est en difficulté en ce moment. »

Un voyage au Camp fin janvier

André Cabannes fera un voyage au Campo à la fin du mois de janvier afin d'effectuer une première sélection des toros parmi ces ganaderias : Cebada Gago, Escolar Gil, Pedraza deYeltes, Raso de Portillo, Rehuelga, Hoyo de la Gitana, Fraile, Dolores Aguirre, Baltasar Iban, Penajarra, Barcial, San Martin, Tulio Vazquez, Los Manos, Pincha, Yonnet, Samuel Flores, Pages Mailhan.

Chaque année, la feria de Vic-Fezensac lance la saison tauromachique ou temporada, dans le Sud-Ouest.