Le Puy-en-Velay, France

Il a un nom commun : Marc Durand. Pourtant, il semble tout droit sorti d'une machine à remonter le temps, avec son costume de velours rouge. Pendant quatre jours, il a tenu son échoppe comme une centaine d'autres artisans au marché de la 33ème édition des fêtes du roi de l'oiseau du Puy-en-Velay (Haute-Loire), qui célèbrent chaque année la Renaissance. Un événement qui attire environ 110 000 festivaliers et 3000 bénévoles.

Au premier plan, l'ancêtre carolingien de la pizza © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Son métier : "talemelier et gastelier", comprenez boulanger-pâtissier. Sauf que dans son échoppe, ni baguette ni croissants, seulement des pains au levain et des pâtisseries au safran, à la cannelle et au gingembre par exemple. Sur son étal, il vend aussi un ancêtre carolingien de la pizza ! En fait, Marc est spécialisé dans la reconstitution historique des pains et pâtisseries d'autrefois. En France, ils ne sont qu'une poignée à exercer ce métier.

"Guillaume le conquérant a probablement mangé ces gâteaux-là"

"On travaille au mot à mot sur les textes de l'époque. J'ai même une pâte d'amande au safran qui a été fabriquée à partir d'un texte d'un médecin du sixième siècle : c'est une recette mérovingienne." Il se base sur des textes d'époque réédités et des publications universitaires.

Dans sa bibliothèque par exemple, un recueil écrit par le cuisinier du roi Charles VI. Mais la reconstitution ne s'arrête pas là :"Je travaille comme mon collègue du XIIIème siècle, je fais tout à la main dans une grande caisse en bois, je travaille au pur levain et je respecte les recommandations médiévales sur la fabrication du pain." Parmi ces recommandations, l'interdiction de la levure, par exemple, ce qui permet à ses produits de se conserver une quinzaine de jours.

Le mot "boulanger" n'est apparu qu'au 13ème siècle, mais ne désigne pas la profession. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Forcément, ce boulanger qui voyage vers le futur n'utilise que des produits bio, "ce serait un peu compliqué de se prétendre historique avec des produits industriels". Grand amoureux du Moyen-Âge, ce passionné d'histoires propose des recettes qui datent de l'Antiquité jusqu'à la Renaissance.

Marc Durand collabore aussi avec des archéologues. Il y a quinze ans il a reproduit un pain qui datait du IXème siècle, retrouvé carbonisé dans un four lors d'une fouille en Bretagne.

