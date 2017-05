PHOTOS - Fêtes johanniques 2017 : présentation officielle de Jeanne d'Arc et CharlesVII à Reims

La présentation officielle des deux Rémois désignés pour jouer les rôles de Jeanne d'Arc et Charles VII aux fêtes johanniques avait lieu ce vendredi soir. Alice et Baptiste endosseront les prestigieux costumes les 13 et 14 mai prochains.

La jeune Rémoise désignée pour jouer le rôle de Jeanne d'Arc et son camarade qui jouera le rôle de Charles VII aux fêtes johanniques de Reims était officiellement présentée aux Rémois ce vendredi soir. Alice et Baptiste ont seize ans, ils sont cavaliers au centre équestre de Reims. Les 588e fêtes johanniques de Reims seront célébrées le week-end des 13 et 14 mai prochains.

Alice, seize ans, incarnera Jeanne d'Arc. © Radio France - Philippe Rey-Gorez