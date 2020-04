Fêtes maritimes de Brest : vers un report en 2021 ou 2022

Comment et surtout quand reporter les Fêtes maritimes de Brest? L'organisation vient d'annoncer le report de l'édition Brest 2020 et planche déjà sur de nouvelles dates.

Ne pas attendre 2024

Normalement, les Fêtes maritimes ont lieu tous les quatre ans, mais avec l'annonce du report de Brest 2020, la ville de Brest ne compte pas attendre la prochaine édition, en 2024.

Report le plus rapidement possible

Le maire de Brest François Cuillandre, insiste : "Ce n'est pas la mort des Fêtes, c'est l'annulation de l'édition 2020 et le report le plus rapidement possible, je l'espère en juillet 2021 ou 2022".

Tout cela devra être affiné dans les prochains mois, ajoute François Cuillandre : "On verra bien en fonction de la disponibilité des bateaux, d'un retour à la normale et de la volonté du public et des partenaires".

La volonté de les maintenir

L'élu rappelle que les Fêtes maritimes font désormais partie intégrante du patrimoine brestois : "Les Fêtes maritimes, depuis 1992 (ça fera 30 ans dans deux ans), font partie de notre culture et de nos gènes, et tout le monde y est attaché. Donc la volonté, c'est de ne pas les enterrer, mais au contraire de les maintenir".