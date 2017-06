Fêtes Nocturnes de Grignan : la grande première de Lorenzaccio

La 31ème édition des Fêtes Nocturnes de Grignan, dans la Drôme, démarre ce mercredi 21 juin. Avec Lorenzaccio, Marie-Claude Pietragalla, Julien Derouault et Daniel Mesguich mêlent danse et théâtre devant la façade du château.

C'est la grande première des Fêtes Nocturnes, ce mercredi soir, à Grignan. Pour cette 31ème édition, la danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla, Julien Derouault et Daniel Mesguich mettent en scène Lorenzaccio d'Alfred de Muset devant la façade du château.

Subtil mélange de danse et de théâtre

Dans ce spectacle qui dure 2h15, les onze acteurs-danseurs dont Julien Derouault qui joue le héro Lorenzo de Médicis et Marie-Claude Pietragalla dans le rôle de la marquise Ciba, mêlent théâtre et danse. Chaque mot est accompagné de gestes et de danse.

Un mélange très réussi puisqu'on oublie au fil du spectacle que les deux arts sont mêlés. Cette création hybride est une forme nouvelle, un théâtre en mouvement ou une danse théâtralisée.

Un spectacle résolument moderne

François Pain-Douzenel joue Philippe Strozzi (gauche) et Julien Derouault (droite) interprète le rôle principal de Lorenzo. - Pascal Elliott

L'histoire se déroule à Florence, en Italie, en 1537. Alexandre de Médicis à la tête de la ville est un être vil et débauché. Le jeune Lorenzo, cousin éloigné d'Alexandre, joue un double jeu durant toute la pièce. Héros romantique empli d'idéaux, il est à la fois corrompu et pervers aux côtés d'Alexandre de Médicis. Lorenzo finit pas assassiner Alexandre de Médicis pour libérer Florence de ce tyran et personne n'a le courage de tirer parti de son acte pour instaurer un régime moins tyrannique.

Le spectacle relate une histoire du XVIè siècle et pourtant il est d'une grande modernité. Il y a peu d'accessoires sur scène, les costumes sont simples et contemporains. Dans ce drame romantique, se mêlent le grotesque et le sublime, l'obscurité et l'élégance. Lorenzaccio prône le mélange des genres, des tons, des styles musicaux. On passe du classique, à l'électro, pour un travail exceptionnel de création musicale, par Yannaël Quenel.

Des décors en 3D projetés sur la façade du château

Ce qui rend ce spectacle encore plus moderne, c'est sûrement le choix des décors. Ils passent quasiment exclusivement pas un habillage graphique, réalisé par Gaël Perrin. Des images en 3D sont projetées tout au long de la pièce sur la façade du château. On passe ainsi d'un intérieur à un autre, d'une famille à une autre.

Lorenzaccio devant la façade du château de Grignan, c'est jusqu'au 19 août prochain. Près de 25.000 spectateurs ont déjà réservé leur place mais il en reste. Vous avez toutes les informations pratiques sur le site des châteaux de la Drôme.