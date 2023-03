Fêtes Nocturnes de Grignan : "faire entendre le génie des dialogues" de L'Avare de Molière

Le metteur en scène Jérôme Deschamps était à Valence ce jeudi 30 mars pour présenter L'Avare, pièce qu'il met en scène pour les Fêtes Nocturnes de Grignan. Ancien pensionnaire de la Comédie Française, ancien directeur du théâtre national de l'Opéra-Comique, ancien créateur de la série culte Les Deschiens, il parle avec amour de cette pièce bien connue de Molière. Il l'a déjà jouée une trentaine de fois, dans trois rôles différents, et en a encore redit le texte dans le train qui le menait à Valence.

"Que les acteurs, leur passion, et cette langue sublime"

Jérôme Deschamps ne veut pas d'artifice : "on ne va pas transformer la pièce en son et lumière pour le château de Grignan". Bien sûr, elle sera adaptée à cette scène spécifique, la façade du château sera bel et bien présente, mais dans le décor, "j'ai pris le parti de la nudité. Il n'y a presque rien. Un fauteuil et une table qui jouent quelques minutes. Sinon, que les acteurs, leur passion, et cette langue sublime. Il y a une verve chez Molière. une prose extraordinaire. C'est drôle tout le temps. Il est drôle même quand il est méchant l'Avare."

Lui-même incarnera Harpagon, le père avare de la pièce. Il ne veut pas en faire la caricature du méchant, mais lui donner plus de subtilités, montrer par petites touches sa solitude, sa tendresse : "il est révolté contre la mauvaise gestion. Il considère qu'il faut y faire très attention. Il n'a pas tort sans doute à Paris, à cette époque où la vie est difficile. Mais il ne dépense pas son argent pour lui, il le met de côté pour ses enfants."

Jérôme Deschamps est déjà venu assister à des représentations des Fêtes Nocturnes à Grignan : "j'ai été frappé par la qualité du public. Ce sont des gens qui sont très différents, à la fois simples et connaisseurs. En tout cas, très attentifs. Et il y a quelque chose qu'on ne sent pas ailleurs. Par exemple, c'est très différent du festival d'Avignon."

Billetterie ouverte le 9 mai

Plus de 40 représentations de L'Avare seront données au château de Grignan entre le 23 juin et le 19 août 2023. La billetterie ouvre le 9 mai prochain.

L'an dernier, plus de 31.000 spectateurs étaient venus voir Les Fâcheux, comédie ballet peu connue de Molière. Florent Turello, directeur des Châteaux de la Drôme explique être "parti sur deux années d'hommage à Molière puisque c'était l'anniversaire des 400 ans de sa naissance. Et Molière est tellement riche et a tellement marqué l'histoire des Fêtes Nocturnes qu'on n'a pas pu se décider sur un seul projet Molière!". Pour la première édition des Fêtes Nocturnes en 1987, c'est une pièce de Molière qui était donnée : La jalousie du Barbouillé. Il y en a eu une dizaine depuis.